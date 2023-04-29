TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DURUM: O tarihe dikkat! Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçisi zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 29.04.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 13:11

Toplu İş Sözleşmesi 2023 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için son düzlüğe girildi. Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere ne kadar zam yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Görüşmeler hızla devam ederken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan kamu işçisi zam oranı teklifi ile ilgili yeni açıklama geldi. Zam pazarlığı son durum ve protokolün imzalanacağı tarih sorgulamaları başladı. Peki, Kamu işçilerine toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak, işçiler ne kadar zam alacak, yüzde kaç? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler…