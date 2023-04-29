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Haberler Fotohaber TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DURUM: O tarihe dikkat! Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçisi zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 13:11

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DURUM: O tarihe dikkat! Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçisi zammı ne kadar olacak?

Toplu İş Sözleşmesi 2023 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için son düzlüğe girildi. Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere ne kadar zam yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Görüşmeler hızla devam ederken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan kamu işçisi zam oranı teklifi ile ilgili yeni açıklama geldi. Zam pazarlığı son durum ve protokolün imzalanacağı tarih sorgulamaları başladı. Peki, Kamu işçilerine toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak, işçiler ne kadar zam alacak, yüzde kaç? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler…

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kritik tarih! Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere ne kadar zam yapılacak?

Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere ne kadar zam yapılacak sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Kamu işçileri Toplu İş Sözleşmesi zammı için alınacak karara kilitlenmiş durumda. Konu ile ilgili gelişmeler 700 bin kamu işçisi tarafından yakından takip edilirken TÜRK-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçi zammı için yeni açıklama geldi. Gözler ise hükümetin duyuracağı yeni zam teklifine çevrildi. İşte, 2023 Toplu İş Sözleşmesi son dakika haberleri ile kamu işçisi zam oranı son durum gelişmeleri…

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kritik tarih! Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere ne kadar zam yapılacak?

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK, ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için gelecek son dakika açıklamarını yakından takip ediyor.

Hükümetin kamu işçisi zam teklifini 1 Mayıs 2023 tarihinden önce yenileyerek yükseltmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken 700 bin kamu işçisi zammı konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisi zam pazarlığında son durumu açıkladı.

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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kritik tarih! Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere ne kadar zam yapılacak?

TÜRK-İŞ'TEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAMMI İÇİN YENİ AÇIKLAMA

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Atalay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız." dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kritik tarih! Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere ne kadar zam yapılacak?

KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği protokolün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kritik tarih! Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere ne kadar zam yapılacak?

KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAMMI NE KADAR OLACAK, BELLİ Mİ?

İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürüyor.

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