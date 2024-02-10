Türkiye’nin nüfus oranında dikkat çeken detay

TÜRKİYE'NİN ORTANCA YAŞI DA YÜKSELİYOR
Yenidoğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını gösteren "ortanca yaş" 2013'te 30,4 iken, geçen yıl 34'e yükseldi. Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu görüldü. Bu ili, 42,4 ile Giresun ve Kastamonu izledi. 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il olurken, ortanca yaşın Şırnak'ta 22,7, Ağrı'da 24 olduğu belirlendi.
65+ nüfusun toplam nüfus içindeki oranı (1935-2023) şöyle:
|Yıl
|Toplam
|Erkek
|Kadın
|Toplam (%)
|1935
|628.041
|278.846
|349.195
|3,9
|1940
|629.859
|271.421
|358.438
|3,5
|1945
|626.543
|256.683
|369.860
|3,3
|1950
|690.662
|272.760
|417.902
|3,3
|1955
|822.408
|320.704
|501.704
|3,4
|1960
|978.732
|388.087
|590.645
|3,5
|1965
|1.242.525
|530.004
|712.521
|4
|1970
|1.565.696
|707.807
|857.889
|4,4
|1975
|1.853.251
|850.652
|1.002.599
|4,6
|1980
|2.113.247
|955.360
|1.157.887
|4,7
|1985
|2.125.908
|955.042
|1.170.866
|4,2
|1990
|2.417.363
|1.091.142
|1.326.221
|4,3
|2000
|3.858.949
|1.749.563
|2.109.386
|5,7
|2007
|5.000.175
|2.150.103
|2.850.072
|7,1
|2008
|4.893.423
|2.139.481
|2.753.942
|6,8
|2009
|5.083.414
|2.222.764
|2.860.650
|7
|2010
|5.327.736
|2.331.029
|2.996.707
|7,2
|2011
|5.490.715
|2.397.925
|3.092.790
|7,3
|2012
|5.682.003
|2.473.913
|3.208.090
|7,5
|2013
|5.891.694
|2.561.074
|3.330.620
|7,7
|2014
|6.192.962
|2.699.423
|3.493.539
|8
|2015
|6.495.239
|2.843.442
|3.651.797
|8,2
|2016
|6.651.503
|2.919.392
|3.732.111
|8,3
|2017
|6.895.385
|3.033.433
|3.861.952
|8,5
|2018
|7.186.204
|3.170.132
|4.016.072
|8,8
|2019
|7.550.727
|3.337.260
|4.213.467
|9,1
|2020
|7.953.555
|3.513.892
|4.439.663
|9,5
|2021
|8.245.124
|3.654.709
|4.590.415
|9,7
|2022
|8.451.669
|3.750.248
|4.701.421
|9,9
|2023
|8.722.806
|3.880.356
|4.842.450
|10,2