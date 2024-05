SADECE MANİSA'DA YETİŞİYOR

Turgutlu'nun İzmir girişindeki yaklaşık 15 dönümlük Dumanlı Papaz Eriği bahçesinde hasat yapıldığını söyleyen tüccar Orhan Özdemir, "Bu sene rekolte çok güzel. Bu fazlalık fiyatlara da yansırsa daha da güzel olur. Şu an fiyatlar güzel ama ilerleyen zamanlarda ne olur belli değil. Dumanlı Papaz Türkiye'de sadece burada Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişiyor. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz ve Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Yakın zamanlarda uçak kargolarla Dubai'ye, Katar'a ve İngiltere'ye gönderiyoruz. Dumanlı Papaz sadece Turgutlu'ya has bir erik başka yerlerde de papaz erikleri var ama Dumanlı Papaz Eriğinin yerini tutmaz. Öbürlerinin üzerinde duman yok.