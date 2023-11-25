Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Vermediler daha iyisini Türk Savunma Sanayisi yaptı! Gök Vatan’ın milli gözü: ASELFLIR-500! Kilogram değeri 20 bin dolar
Giriş Tarihi: 25.11.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 16:05

Vermediler daha iyisini Türk Savunma Sanayisi yaptı! Gök Vatan’ın milli gözü: ASELFLIR-500! Kilogram değeri 20 bin dolar

'Milli Teknoloji Hamlesi' meyvelerini vermeye devam ediyor. Suriye'de terör koridorunun oluşmasını engellemek amacıyla 2019 yılında başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında Kanada'dan temin edilen elektro-optik sistemlerinde Türkiye'ye ambargo uygulandı. Türk Savunma Sanayisi hemen devreye girdi. İlk CATS projesini devreye aldı. Ardından ASELFLIR-500'ü geliştirdi. Şimdi 20 bin doları bulan ihracat kilogram değeriyle ülke ekonomisine katkı sunacak olan ASELFLIR-500, kardeşi CATS gibi Türkiye'ye kazanımlar sağlayacak.

Vermediler daha iyisini Türk Savunma Sanayisi yaptı! Gök Vatan’ın milli gözü: ASELFLIR-500! Kilogram değeri 20 bin dolar

Türk savunma sanayisi, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. ASELSAN'ın havadaki keskin gözleri Türkiye'ye kazandırıyor.

Vermediler daha iyisini Türk Savunma Sanayisi yaptı! Gök Vatan’ın milli gözü: ASELFLIR-500! Kilogram değeri 20 bin dolar

AMBARGOLARA YERLİ CEVAP

ASELSAN tarafından ambargolara yanıt olarak geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemleri hem operasyon sahasında hem de yüksek katma değerli ihracatla ülkeye katkı sağlıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vermediler daha iyisini Türk Savunma Sanayisi yaptı! Gök Vatan’ın milli gözü: ASELFLIR-500! Kilogram değeri 20 bin dolar

2024'TE SERİ ÜRETİME GEÇİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2024'ten itibaren seri üretime geçmesinin planlandığını açıkladığı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500, Türk savunma sanayisinin millileştirme çalışmalarının geldiği noktanın önemli örneklerinden birini oluşturuyor.

Vermediler daha iyisini Türk Savunma Sanayisi yaptı! Gök Vatan’ın milli gözü: ASELFLIR-500! Kilogram değeri 20 bin dolar

KİLOGRAM DEĞERİ 20 BİN DOLAR

Milli SİHA'larla yapılan testlerde sınıfındaki ürünlerden daha iyi performans gösteren ASELFLIR-500, 20 bin doları bulan ihracat kilogram değeriyle de ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Vermediler daha iyisini Türk Savunma Sanayisi yaptı! Gök Vatan’ın milli gözü: ASELFLIR-500! Kilogram değeri 20 bin dolar

HER ŞEY KIBRIS BARIŞ HAREKATI İLE BAŞLADI

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından ambargolara cevaben 1975 yılında kurulan ASELSAN, geride bıraktığı yaklaşık yarım asırlık geçmişinde çok sayıda milli ürüne imza attı. Bunun yanında alt yüklenicileriyle birlikte 700'den fazla ürün ve sistemin millileştirilmesini sağladı.

SON DAKİKA