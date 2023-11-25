Vermediler daha iyisini Türk Savunma Sanayisi yaptı! Gök Vatan’ın milli gözü: ASELFLIR-500! Kilogram değeri 20 bin dolar

'Milli Teknoloji Hamlesi' meyvelerini vermeye devam ediyor. Suriye'de terör koridorunun oluşmasını engellemek amacıyla 2019 yılında başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında Kanada'dan temin edilen elektro-optik sistemlerinde Türkiye'ye ambargo uygulandı. Türk Savunma Sanayisi hemen devreye girdi. İlk CATS projesini devreye aldı. Ardından ASELFLIR-500'ü geliştirdi. Şimdi 20 bin doları bulan ihracat kilogram değeriyle ülke ekonomisine katkı sunacak olan ASELFLIR-500, kardeşi CATS gibi Türkiye'ye kazanımlar sağlayacak.