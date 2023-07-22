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Haberler Fotohaber Yargıtay'dan yaz okulu için emsal karar! 'Haksız şart teşkil etmez'
Giriş Tarihi: 22.07.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 14:30

Yargıtay'dan yaz okulu için emsal karar! 'Haksız şart teşkil etmez'

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, mevcut eğitim döneminde başarısız olduğu için ücrete mukabil yaz okuluna giden üniversite öğrencileri ile ücreti tahsil eden üniversiteleri yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı.

Yargıtay’dan yaz okulu için emsal karar! ’Haksız şart teşkil etmez’

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, aynı derslerin ücretsiz olarak bir sonraki dönem alttan alınması mümkünken ücretli olarak yaz okulu ile bedel tahsil edilmesi isteğe bağlı olduğu için haksız şart teşkil etmez dedi.

Yargıtay’dan yaz okulu için emsal karar! ’Haksız şart teşkil etmez’

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME İLE ÜNİVERSİTEYİ DAVA ETTİ

Davacı vekili; davalı üniversitede öğrenci olan müvekkilinin 2008 yılı ilk ve ikinci öğretim dönemi ücretini ödemiş olmasına rağmen kendisinden yaz okul ücreti adı altında 3.900,00 TL daha tahsil edildiğini, aynı şekilde 2009 yılında da başarısız olduğu dersler için 1.224,00 TL yaz okulu ücreti ödediğini, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Genel Kurulunun 15.09.2008 tarihinde verdiği kararla 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun Ek 10 maddesine göre vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerden daha önce alıp da başaramadığı ve yeniden alması gereken ve ücretleri ödenmiş alt sınıf dersleri için yeniden bir ücret alınmasının uygun olmadığına karar verildiğini ileri sürerek sebepsiz zenginleşme nedeniyle toplam 5.124,00 TL bedelin davalından faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep etti.

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Yargıtay’dan yaz okulu için emsal karar! ’Haksız şart teşkil etmez’

ÜNİVERSİTE DAVANIN REDDİNİ SAVUNDU

Davalı vekili; müvekkilinin Yaz Okulu Yönetmeliği ile düzenlenen bu uygulama çerçevesinde tüm yaz dönemi boyunca ekstra mesai, akademik personel ve bina temini gibi külfetlere katlandığını, yaz okulunda alınan ders ücretinin ise yıl içerisindeki ücretten farklı olmadığını, bu nedenlerle yaz okulu için ödenen ücretin iadesi talebinin haksız olduğunu belirterek davanın reddini savundu.

Yargıtay’dan yaz okulu için emsal karar! ’Haksız şart teşkil etmez’

İLK DERECE MAHKEMESİ DAVANIN KABULÜNE KARAR VERDİ

İzmir 5. Tüketici Mahkemesi 26.01.2016 tarihli kararı ile; davacı öğrencinin bütün derslerden istenen başarıyı sağlayamaması üzerine 2008 ve 2009 yıllarında yaz okulu nedeniyle ücret alınmasının haksız şart teşkil ettiği, zira bu dersleri sonraki dönemde ücretsiz alabileceği ve bu durumun eşdeğer hukuki bir durum oluşturduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi.

Yukarıda belirtilen karara karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulundu.

Yargıtay’dan yaz okulu için emsal karar! ’Haksız şart teşkil etmez’

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ KARARI BOZDU

Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, "Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacı öğrencinin davalı Üniversitede öğrenim gördüğü 2007-2014 yılları arasında başarısız olduğu derslerin 2008 ve 2009 yaz döneminde açılan eğitim programlarında tekrar alması nedeniyle yaz okulu ücreti adı altında davalı tarafından tahsil edilen bedelin haklı olup olmadığına ilişkindir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.06.2012 tarihli kararı ile yıllık ve yarıyıllık sınav takvimi uygulayan tüm yüksek öğretim kurumlarında 2011-2012 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere tüm öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınmasına karar verilmiştir.

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