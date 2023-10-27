Yeni modelle İstanbul’a 10 bin konut! GYODER Başkanı Kalyoncu ’Sona geldik’ diyerek duyurdu

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER tarafından düzenlenen GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nin 18'incisi 25-26 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşti. 'Şehrini Vicdanla Tamamla' teması ile düzenlenen, ulusal ve uluslararası konuşmacıların ve panelistler katıldığı zirvede, barınmadan göçe, afetlerden sürdürülebilir kentlere kadar pek çok tema iki gün boyunca tartışıldı. Zirvede üzerinde durulan bir konu da erişilebilir konut sorunuydu. GYODER, 20 Temmuz'da erişilebilir konut sorununa çözüm bulmak için kamu-özel sektör iş birliği (KÖİ) ile arsa maliyetlerini sıfırlayarak kiraları düşürecek olan GYODER Yeni Konut Modeli'nin lansmanını yapmıştı. Zirvede, Yeni Konut Modeli'ne dair son gelişmeleri paylaşan Kalyoncu, modelin ilk örneği için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. SON NOKTAYA GELDİK İnşaatı kimin yapacağına arsa sahibinin karar verdiğini anlatan Kalyoncu, 'Teknik müşavir tutabilir, ihaleye çıkabilir. GYODER'in konsorsiyum kurması, güçbirliği yapması ve birlik olarak bunu yapması da mümkün. Ortak iş yapma kültürünü geliştirmeliyiz. Bu birçok şeyin önünü açar' dedi. Kiralama modelinin İstanbul'daki 350 bin rezerv konut projesi ile de uyumlu olduğunu ifade eden Kalyoncu, 'Bu iki modelin birleşebileceğini düşünüyoruz. Yenilikçi modellerle birleşen kat karşılığı modeli olabilir' dedi. Yeni Konut Modeli'nin Orta Vadeli Program (OVP) ile tamamen uyumlu olduğunu da belirten Kalyoncu, 'OVP konut politikalarında ne diyor? Devlet borçlanmasın, enflasyonu düşürücü etkisi olsun, erişilebilir olsun, dış kaynak girişine uygun olsun. Bizim modelimizde 4'ü de var. Hedefimiz kamuya yük olmak değil kamudan yük almak' diye konuştu. Kalyoncu, Yeni Konut Modeli ile ilk etapta sorunun en derin şekilde yaşandığı İstanbul'da konut stoğunun yüzde 10'unu hedeflediklerini de dile getirdi. TEK YOL KENTSEL DÖNÜŞÜM AKILLI ŞEHİRLER ENKAZ ALTINDA KALDI YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATMALIYIZ