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Haberler Fotohaber Yeni modelle İstanbul’a 10 bin konut! GYODER Başkanı Kalyoncu 'Sona geldik' diyerek duyurdu
Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:13

Yeni modelle İstanbul’a 10 bin konut! GYODER Başkanı Kalyoncu 'Sona geldik' diyerek duyurdu

GYODER'in arsa maliyetlerini sıfırlayarak kiraları düşüren yeni modelini değerlendiren Mehmet Kalyoncu, "Son noktaya geldik. İstanbul'da yaklaşık 10 bin konut yapılabilecek" dedi.

Betül ALAKENT
Yeni modelle İstanbul’a 10 bin konut! GYODER Başkanı Kalyoncu ’Sona geldik’ diyerek duyurdu

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER tarafından düzenlenen GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nin 18'incisi 25-26 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşti. "Şehrini Vicdanla Tamamla" teması ile düzenlenen, ulusal ve uluslararası konuşmacıların ve panelistler katıldığı zirvede, barınmadan göçe, afetlerden sürdürülebilir kentlere kadar pek çok tema iki gün boyunca tartışıldı.

Yeni modelle İstanbul’a 10 bin konut! GYODER Başkanı Kalyoncu ’Sona geldik’ diyerek duyurdu

Zirvede üzerinde durulan bir konu da erişilebilir konut sorunuydu. GYODER, 20 Temmuz'da erişilebilir konut sorununa çözüm bulmak için kamu-özel sektör iş birliği (KÖİ) ile arsa maliyetlerini sıfırlayarak kiraları düşürecek olan GYODER Yeni Konut Modeli'nin lansmanını yapmıştı. Zirvede, Yeni Konut Modeli'ne dair son gelişmeleri paylaşan Kalyoncu, modelin ilk örneği için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

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Yeni modelle İstanbul’a 10 bin konut! GYODER Başkanı Kalyoncu ’Sona geldik’ diyerek duyurdu

SON NOKTAYA GELDİK

Kalyoncu, modelin hayata geçirilebilmesi için bankaların, kapasitesinin altında üretim yapan gayrimenkul sektörünün hazır olduğunu belirterek, "Geriye bir tek arsa kalıyor. Arsa sahipleri; kamu, belediye, birlikler, organize sanayi bölgeleri veya özel şirketler. Biz bunun arsası kamudan gelir diye beklerken, bir özel şirketten gelme ihtimalinin yüksek olduğu bir noktaya geldik. Özel şirketin yönetim kurulu kararı bekleniyor. Son noktaya geldik. İstanbul'da yaklaşık 10 bin konut yapılabilecek. İstanbul nüfusunu artırmayan, riskli yapı ve riskli alan sınırları içerisindeki kiracı ve ev sahiplerine bu imkânı getirecek" diye konuştu.

Yeni modelle İstanbul’a 10 bin konut! GYODER Başkanı Kalyoncu ’Sona geldik’ diyerek duyurdu

İnşaatı kimin yapacağına arsa sahibinin karar verdiğini anlatan Kalyoncu, "Teknik müşavir tutabilir, ihaleye çıkabilir. GYODER'in konsorsiyum kurması, güçbirliği yapması ve birlik olarak bunu yapması da mümkün. Ortak iş yapma kültürünü geliştirmeliyiz. Bu birçok şeyin önünü açar" dedi. Kiralama modelinin İstanbul'daki 350 bin rezerv konut projesi ile de uyumlu olduğunu ifade eden Kalyoncu, "Bu iki modelin birleşebileceğini düşünüyoruz. Yenilikçi modellerle birleşen kat karşılığı modeli olabilir" dedi.

Yeni modelle İstanbul’a 10 bin konut! GYODER Başkanı Kalyoncu ’Sona geldik’ diyerek duyurdu

Yeni Konut Modeli'nin Orta Vadeli Program (OVP) ile tamamen uyumlu olduğunu da belirten Kalyoncu, "OVP konut politikalarında ne diyor? Devlet borçlanmasın, enflasyonu düşürücü etkisi olsun, erişilebilir olsun, dış kaynak girişine uygun olsun. Bizim modelimizde 4'ü de var. Hedefimiz kamuya yük olmak değil kamudan yük almak" diye konuştu. Kalyoncu, Yeni Konut Modeli ile ilk etapta sorunun en derin şekilde yaşandığı İstanbul'da konut stoğunun yüzde 10'unu hedeflediklerini de dile getirdi.

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