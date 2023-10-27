Yeni modelle İstanbul’a 10 bin konut! GYODER Başkanı Kalyoncu ’Sona geldik’ diyerek duyurdu

Yeni Konut Modeli'nin Orta Vadeli Program (OVP) ile tamamen uyumlu olduğunu da belirten Kalyoncu, "OVP konut politikalarında ne diyor? Devlet borçlanmasın, enflasyonu düşürücü etkisi olsun, erişilebilir olsun, dış kaynak girişine uygun olsun. Bizim modelimizde 4'ü de var. Hedefimiz kamuya yük olmak değil kamudan yük almak" diye konuştu. Kalyoncu, Yeni Konut Modeli ile ilk etapta sorunun en derin şekilde yaşandığı İstanbul'da konut stoğunun yüzde 10'unu hedeflediklerini de dile getirdi.