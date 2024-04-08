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Haberler Fotohaber YÜKSELDİ! Altın gram fiyatı 2400 TL üzerinde: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Nisan bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:29

YÜKSELDİ! Altın gram fiyatı 2400 TL üzerinde: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Nisan bugün ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükselişini güçlendirdi. Altın gram fiyatı, 2300 dolar psikolojik bandının üzerinde işlem gören ons altın tarafından destek buldu. Bununla beraber gram altın 2400 TL üstüne çıktı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ise en çok merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan canlı rakamlar...

YÜKSELDİ! Altın gram fiyatı 2400 TL üzerinde: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Nisan bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı, ons altın rüzgarına kapılarak 2400 TL üzerinde işlem görüyor. Piyasalardaki yukarı yönlü hareketler sonrası yatırımcısı canlı altın fiyatları için yakın takibe girdi.

YÜKSELDİ! Altın gram fiyatı 2400 TL üzerinde: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Nisan bugün ne kadar?

ALTIN YÜKSELDİ!

Altın fiyatları yükseliş trendini sürdüyor. Ons altın 2330 dolar üzerinde seyrederken, altın gram fiyatı 2400 TL civarında işlem görüyor.

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YÜKSELDİ! Altın gram fiyatı 2400 TL üzerinde: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Nisan bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.399,08
SATIŞ(TL) 2.399,40

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Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

YÜKSELDİ! Altın gram fiyatı 2400 TL üzerinde: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Nisan bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.012,00
SATIŞ(TL) 4.326,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

YÜKSELDİ! Altın gram fiyatı 2400 TL üzerinde: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Nisan bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.020,00
SATIŞ(TL) 16.440,00

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