Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
09:29
YÜKSELDİ! Altın gram fiyatı 2400 TL üzerinde: Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Nisan bugün ne kadar?
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükselişini güçlendirdi. Altın gram fiyatı, 2300 dolar psikolojik bandının üzerinde işlem gören ons altın tarafından destek buldu. Bununla beraber gram altın 2400 TL üstüne çıktı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ise en çok merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan canlı rakamlar...