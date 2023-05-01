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Haberler Fotohaber E-DEVLET 45 bin öğretmen ataması başvuru tercih ekranı 2023! MEB atama takvimi: 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 01.05.2023 22:33 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 22:33

E-DEVLET 45 bin öğretmen ataması başvuru tercih ekranı 2023! MEB atama takvimi: 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları

MEB öğretmen atama takvimi ile sözleşmeli öğretmen tercihleri başlıyor. 45 bin öğretmen ataması başvuru tercih ekranı gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından verilen müjdenin ardından ön başvurular alınmıştı. Sıra tercih başvurusunda. Öncelikli olarak deprem bölgesinde görev alacakları açıklanan adaylar için 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları 2023 listesi de açıklandı. Peki, tercih başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak? İşte, 45 bin öğretmen ataması başvuru tercih ekranı…

E-DEVLET 45 bin öğretmen ataması başvuru tercih ekranı 2023! MEB atama takvimi: 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları

45 bin öğretmen atama tercihleri 2 Mayıs Salı günü itibarıyla başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takvime göre atama süreci devam ediyor. MEB tercih ekranı gündemdeki yerini aldı. Tercih yapacak adaylar araştırmalara başladı. 45 bin öğretmen ataması başvuru tercih ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. E-devlet üzerinden alınacak tercih başvurusu için geri sayım başladı. İşte, 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları 2023…

E-DEVLET 45 bin öğretmen ataması başvuru tercih ekranı 2023! MEB atama takvimi: 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH TARİHLERİ

MEB öğretmen atama takvimi kapsamında tercih tarihleri belli oldu. 27 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında alınan ön başvuruların ardından tercihler 2-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

e-devlet öğretmen atama tercih başvurusu için:

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E-DEVLET 45 bin öğretmen ataması başvuru tercih ekranı 2023! MEB atama takvimi: 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET 45 bin öğretmen ataması başvuru tercih ekranı 2023! MEB atama takvimi: 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Özer, "45 bin öğretmen atamasına çıktık, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. İnşallah, 8 Mayıs itibaarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu on ilimizdeki restorasyon çalışmalarına destek olmak için görevlendireceğiz. Yani ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." diye konuştu.

Buna göre sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile buluşacak.

E-DEVLET 45 bin öğretmen ataması başvuru tercih ekranı 2023! MEB atama takvimi: 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları

Öğretmenlerin bulundukları yerde 3 yıl süreyle görev yapacaklarını dile getiren Özer; büro personeli, avukat, mühendis, diyetisyen ve hemşire olmak üzere toplam 5 bin memur alımı yapıldığını ve burada da önceliğin deprem bölgesine verildiğini belirtti. Özer, "Yani kaynaklarımızın tamamını buradaki öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için, eğitim kurumlarının normalleşmesi, hızlı bir şekilde ayağa kalkması için kullanıyoruz." dedi. Bu sene içinde bir ek öğretmen ataması söz konusu olup olmayacağının sorulması üzere Özer, "Önce şu atamayı yapalım. Sonra bakarız inşallah..." yanıtını verdi.

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