E-DEVLET 45 bin öğretmen ataması başvuru tercih ekranı 2023! MEB atama takvimi: 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları

MEB öğretmen atama takvimi ile sözleşmeli öğretmen tercihleri başlıyor. 45 bin öğretmen ataması başvuru tercih ekranı gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından verilen müjdenin ardından ön başvurular alınmıştı. Sıra tercih başvurusunda. Öncelikli olarak deprem bölgesinde görev alacakları açıklanan adaylar için 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları 2023 listesi de açıklandı. Peki, tercih başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak? İşte, 45 bin öğretmen ataması başvuru tercih ekranı…