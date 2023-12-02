AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL | 2 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?

Benzin, mazot fiyatlarında son dakika zam, indirm var mı merak ediliyor. Benzin ve motorin fiyat listesi güncellendi. 2 Aralık Cumartesi gününe ilişkin fiyatlar istanbul, Ankara,İzmir ve diğer şehirler için açıklandı. Peki, 2 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, zam mı gelecek, indirim mi?