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Haberler Fotohaber AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL | 2 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?
Giriş Tarihi: 02.12.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 11:26

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL | 2 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?

Güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarında değişikliğe neden oluyor. Son olarak 14 Kasım'da 1,64 TL indirim gelmişti. Daha sonrasında 16 Kasım tarihinde 1,14 TL zam gelmişti. Bu zamın ardından Benzin ve LPG'de değişiklik yaşanmamıştı. Peki, 2 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına zam mı gelecek? İşte, fiyat listesi...

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL | 2 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?

Benzin, mazot fiyatlarında son dakika zam, indirm var mı merak ediliyor. Benzin ve motorin fiyat listesi güncellendi. 2 Aralık Cumartesi gününe ilişkin fiyatlar istanbul, Ankara,İzmir ve diğer şehirler için açıklandı. Peki, 2 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, zam mı gelecek, indirim mi?

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL | 2 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni zam, indirim haberi bulunmuyor

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AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL | 2 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?

2 ARALIK | GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,48 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,46 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

İstanbul Avrupa Yakası

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,52 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,52 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL | 2 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,14 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,14 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL | 2 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,24 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,28 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

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