Giriş Tarihi: 02.12.2023 11:26
Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
11:26
AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL | 2 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?
Güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarında değişikliğe neden oluyor. Son olarak 14 Kasım'da 1,64 TL indirim gelmişti. Daha sonrasında 16 Kasım tarihinde 1,14 TL zam gelmişti. Bu zamın ardından Benzin ve LPG'de değişiklik yaşanmamıştı. Peki, 2 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına zam mı gelecek? İşte, fiyat listesi...