Antalya Muratpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Muratpaşa seçim sonucu ve oy oranları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları an be an takip ediliyor. En çok merak edilen ilçelerden birisi de Antalya'nın Muratpaşa seçim sonucu oldu. Açılan sandıklara göre geçerli geçersiz oyları, seçmen sayılarını ve oy dağılımını araştıran seçmenler, 2023 genel seçimi kim kazandı sorusuyla Muratpaşa seçim sonuçları ekranını araştırıyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti'nin oy oranları ve milletvekili adayları da incelemeler arasında yer alırken seçim sonucu ekranında Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı karşılaştırması mercek altına alınıyor. İşte Antalya Muratpaşa seçim sonuçları 2023 ile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Muratpaşa seçim sonucu ve oy oranları