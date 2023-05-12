Antalya Muratpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Muratpaşa seçim sonucu ve oy oranları

Antalya Muratpaşa seçim sonuçları merak ediliyor. YSK "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' açıklamasında bulundu. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle beraber ise sandıklar açılmaya başlanacak ve böylece "Antalya Muratpaşa seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorusu yanıt bulmuş olacak. Bu başlık altında yer alan Antalya Muratpaşa Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz…