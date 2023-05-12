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Haberler Fotohaber Antalya Muratpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Muratpaşa seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 12.05.2023 20:40 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 20:43

Antalya Muratpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Muratpaşa seçim sonucu ve oy oranları

Antalya Muratpaşa seçim sonuçları merak ediliyor. YSK "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' açıklamasında bulundu. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle beraber ise sandıklar açılmaya başlanacak ve böylece "Antalya Muratpaşa seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorusu yanıt bulmuş olacak. Bu başlık altında yer alan Antalya Muratpaşa Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz…

Antalya Muratpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Muratpaşa seçim sonucu ve oy oranları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları an be an takip ediliyor. En çok merak edilen ilçelerden birisi de Antalya'nın Muratpaşa seçim sonucu oldu. Açılan sandıklara göre geçerli geçersiz oyları, seçmen sayılarını ve oy dağılımını araştıran seçmenler, 2023 genel seçimi kim kazandı sorusuyla Muratpaşa seçim sonuçları ekranını araştırıyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti'nin oy oranları ve milletvekili adayları da incelemeler arasında yer alırken seçim sonucu ekranında Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı karşılaştırması mercek altına alınıyor. İşte Antalya Muratpaşa seçim sonuçları 2023 ile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Muratpaşa seçim sonucu ve oy oranları

Antalya Muratpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Muratpaşa seçim sonucu ve oy oranları

ANTALYA MURATPAŞA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Antalya Muratpaşa Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz

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Antalya Muratpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Muratpaşa seçim sonucu ve oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

ANTALYA MURATPAŞA 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %33,75

Millet İttifakı: %57,78

Ak Parti: %26,37

CHP: %40,95

HDP: %8,09

İYİ PARTİ: %15,98

Antalya Muratpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Muratpaşa seçim sonucu ve oy oranları

ANTALYA MURATPAŞA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %32,23

Muharrem İnce: %53,91

Meral Akşener: %9,67

Selahattin Demirtaş: %3,45

Temel Karamollaoğlu: %0,49

Doğu Perinçek: %0.25

AK Parti Antalya Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Antalya Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP Antalya Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

ANTALYA MURATPAŞA SONUÇLARI SABAH.COM.TR EKRANINDA OLACAK…

Antalya Muratpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Antalya Muratpaşa seçim sonucu ve oy oranları
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