Antalya Muratpaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Muratpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Türkiye 2.kez cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için sandık başına gidiyor. Antalya Muratpaşa seçim sonuçları 2023 açılan sandıklarla birlikte güncelleniyor. İkinci tur heyecanla takip edilirken Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları il ve ilçe bazında araştırılıyor. Antalya Muratpaşa seçim sonucu oy oranları ile belli olacak. 2. tur seçim sonuçları canlı yayın ekranı başında bir kez daha yerler alındı. Peki, Antalya Muratpaşa seçim sonuçları 2023 nasıl? YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Muratpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?