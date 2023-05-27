Giriş Tarihi: 27.05.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 17:06

Antalya seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Antalya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Antalya seçim sonuçları gündeme gelirken Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için 64 milyondan fazla seçmen sandığa gidip oy kullanacak. 14 Mayıs'ta milletvekilleri seçilirken, cumhurbaşkanlığında oy çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci tur yapılıyor. Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırken, ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. Peki Antalya 2.tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Antalya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? İşte Antalya seçim sonucu