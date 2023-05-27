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Haberler Fotohaber Antalya seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Antalya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 17:06

Antalya seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Antalya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Antalya seçim sonuçları gündeme gelirken Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için 64 milyondan fazla seçmen sandığa gidip oy kullanacak. 14 Mayıs'ta milletvekilleri seçilirken, cumhurbaşkanlığında oy çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci tur yapılıyor. Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırken, ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. Peki Antalya 2.tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Antalya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? İşte Antalya seçim sonucu

Antalya seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Antalya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışacak. 28 Mayıs 2023 Pazar 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı böylelikle seçilmiş olacak. Antalya seçimi kim kazandı, hangi aday soruları 28 Mayıs akşamı gündemdeki yerini alacak. İşte Antalya seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Antalya seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Antalya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Antalya seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

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Antalya seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Antalya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ANTALYA'DA OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

ANTALYA İLÇELERİ

Antalya ilinin ilçeleri; Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Kepez'dir.

Antalya seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Antalya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS 2023 ANTALYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Antalya cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan %39.85 oy oranı alırken, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu %53.13 oy aldı.

İşte oy oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %39.85

Kemal Kılıçdaroğlu: %53.13

Sinan Oğan: %6.44

Muharrem İnce: %0.59

Antalya seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Antalya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda yarışmıyor)

Muharrem İnce (çekildi)

14 MAYIS SEÇİMLERİ AYDIN MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %41.02

Millet İttifakı: %43.62

ATA İttifakı: %3.1

Emek ve Özgürlük İttifakı: %9.46

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.3

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