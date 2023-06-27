Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2023? 27 Haziran-1 Temmuz Arefe günü ve Kurban Bayramda metro, metrobüs, tramvay, vapur ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Kurban Bayramı bu yıl 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Sevdiklerine bayram ziyaretine gitmek ya da resmi tatili dışarda geçirmek isteyen kişiler, arefe günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Bu tarihlerde metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile belli oldu. Bayramda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı soruları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz bayramlarda ulaşım ücretsiz olarak sunulmuştu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, ne zaman kadar bedava? İşte, 2023 Kurban Bayramı toplu taşıma tarifesi ve konuya ilişkin merak edilenler...