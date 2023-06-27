Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2023? 27 Haziran-1 Temmuz Arefe günü ve Kurban Bayramda metro, metrobüs, tramvay, vapur ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

Kurban Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücret alınmayacak.