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Giriş Tarihi: 27.06.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 10:41

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2023? 27 Haziran-1 Temmuz Arefe günü ve Kurban Bayramda metro, metrobüs, tramvay, vapur ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

Kurban Bayramı bu yıl 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Sevdiklerine bayram ziyaretine gitmek ya da resmi tatili dışarda geçirmek isteyen kişiler, arefe günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Bu tarihlerde metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile belli oldu. Bayramda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı soruları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz bayramlarda ulaşım ücretsiz olarak sunulmuştu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, ne zaman kadar bedava? İşte, 2023 Kurban Bayramı toplu taşıma tarifesi ve konuya ilişkin merak edilenler...

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Arefe günü ve 2023 Kurban Bayramda metro, metrobüs, otobüs, tramvay, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

Bayramda ulaşım ücretsiz mi sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, bu yıl 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri idrak ediliyor. Bayram tatilini gezerek değerlendirmek isteyen kişiler İstanbul, Ankara, İzmir'de bayramda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray, vapur gibi toplu taşıma araçlarının bedava olup olmadığını araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir arefe günü ve bayramda ulaşım ücretsiz mi sorusu Cumhurbaşkanlığı kararı ile yanıt buldu. Peki, 27 Haziran 2023 Arefe günü ve Kurban Bayramı'nda metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İşte, detaylar…

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Arefe günü ve 2023 Kurban Bayramda metro, metrobüs, otobüs, tramvay, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

Kurban Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücret alınmayacak.

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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Arefe günü ve 2023 Kurban Bayramda metro, metrobüs, otobüs, tramvay, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşambaya bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz Cumartesi gün sonuna kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz yararlanılacak.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Arefe günü ve 2023 Kurban Bayramda metro, metrobüs, otobüs, tramvay, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Arefe günü ve 2023 Kurban Bayramda metro, metrobüs, otobüs, tramvay, İETT, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Bayramın 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

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