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Haberler Fotohaber Bitlis Tatvan seçim sonuçları 2023: Bitlis Tatvan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:51

Bitlis Tatvan seçim sonuçları 2023: Bitlis Tatvan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimlerinde Bitlis Tatvan seçim sonuçları gündeme geliyor. Oy verme işleminin 17.00'da bitmesinin ardından ''Bitlis Tatvan seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başlayacak. YSK tarafından seçim yasağının bitmesiyle güncel partilerin oy oranları haberimizde yer alacaktır. İşte Bitlis Tatvan seçim sonuçları ile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Bitlis Milletvekili seçim sonuçları partilerin oy oranları son durum

Bitlis Tatvan seçim sonuçları 2023: Bitlis Tatvan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Bitlis Tatvan seçim sonuçları ile ilgili merak sürüyor. Bitlis Tatvan'da partilerin oy oranları ve sıralaması YSK'nın yayınladığı istatistiksel veriler ışığında belli olacak. Bitlis Tatvan 2023 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları 14 Mayıs akşamı sabah.com.tr'de yayınlanacak. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oy oranları doğrultusunda milletvekili adaylarının oy oranı da şekillenecek. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %50,24 oranıyla en yüksek oyu aldı. İşte son dakika verileri ile Bitlis Tatvan seçim sonuçları oy oranları

Bitlis Tatvan seçim sonuçları 2023: Bitlis Tatvan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

BİTLİS MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Bitlis Tatvan Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Bitlis Tatvan seçim sonuçları 2023: Bitlis Tatvan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Bitlis Tatvan seçim sonuçları 2023: Bitlis Tatvan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

BİTLİS 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %53.13

Muharrem İnce: %6.72

Meral Akşener: %2.78

Selahattin Demirtaş: %36.26

Temel Karamollaoğlu: %0.95

Doğu Perinçek: %0.16

Bitlis Tatvan seçim sonuçları 2023: Bitlis Tatvan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

BİTLİS 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %48,9

Millet İttifakı: %7,12

Ak Parti: %44,19

CHP: %2,25

HDP:%42,54

İYİ PARTİ: %3,28

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