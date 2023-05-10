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Haberler Fotohaber Bursa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bursa seçim sonucu ve partilerin ve adayların oy oranı
Giriş Tarihi: 10.05.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 10:17

Bursa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bursa seçim sonucu ve partilerin ve adayların oy oranı

Bursa seçim sonuçları ve oy oranları 2023 vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Bursa 1. ve 2. bölge olarak coğrafi bir şekilde ikiye ayrılıyor. 1 ve 2'nci bölgeden 10'ar toplamda 20 Milletvekili çıkaran Bursa'da geçtiğimiz seçimlerde Ak Parti 11, CHP 5, MHP 2 ve İyi Parti 2 milletvekili çıkardı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar Bursa'da seçimi kim kazandı, oy oranları nasıl soruları yanıt aramakta. Peki, Bursa seçim sonucu ne zaman açıklanacak, kim kazandı? İşte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bursa seçim sonuçları 2023

Bursa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bursa seçim sonucu ve partilerin ve adayların oy oranı

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bursa seçim sonucu ve oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Cumhur İttifakı ortak aday olarak Recep Tayyip Erdoğan; Millet İttifakı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak çıkarıyor. Bursa seçim sonucu 2023 üzerinden vatandaşlar Ak Parti, MHP, CHP ve İyi Parti'nin oy oranlarını öğrenmek istiyor. Seçim sonuçları. Sabah.com.tr üzerinden öğrenilebilir. İşte Bursa seçim sonuçları 2023

Bursa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bursa seçim sonucu ve partilerin ve adayların oy oranı

BURSA'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

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Bursa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bursa seçim sonucu ve partilerin ve adayların oy oranı

BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI 2018

Cumhur İttifakı: %53.08

Ak Parti- %43.14

MHP- %9.95

Millet İttifakı: %41.79

CHP- %25.83

İYİ Parti- %14.31

SP- %1.65

DİĞER

HDP- %4.62

Bursa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bursa seçim sonucu ve partilerin ve adayların oy oranı

BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI 2018

Cumhur İttifakı: %60.94

Ak Parti- %39.32

MHP- %11.61

Millet İttifakı: %31.95

CHP- %19.51

İYİ Parti- %10.64

SP- %1.8

DİĞER

HDP- %6.55

Bursa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bursa seçim sonucu ve partilerin ve adayların oy oranı

BURSA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2018

Recep Tayyip Erdoğan: %55.54

Muharrem İnce: %31.47

Meral Akşener: %8.22

Selahattin Demirtaş: %3.49

Temel Karamollaoğlu: %1.05

Doğu Perinçek: %0.20

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