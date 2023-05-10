Giriş Tarihi: 10.05.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 10:17

Bursa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bursa seçim sonucu ve partilerin ve adayların oy oranı

Bursa seçim sonuçları ve oy oranları 2023 vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Bursa 1. ve 2. bölge olarak coğrafi bir şekilde ikiye ayrılıyor. 1 ve 2'nci bölgeden 10'ar toplamda 20 Milletvekili çıkaran Bursa'da geçtiğimiz seçimlerde Ak Parti 11, CHP 5, MHP 2 ve İyi Parti 2 milletvekili çıkardı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar Bursa'da seçimi kim kazandı, oy oranları nasıl soruları yanıt aramakta. Peki, Bursa seçim sonucu ne zaman açıklanacak, kim kazandı? İşte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bursa seçim sonuçları 2023