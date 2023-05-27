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Haberler Fotohaber Çorum seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çorum seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:42

Çorum seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çorum seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Çorum 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 28 Mayıs'ta merak konusu haline geliyor. Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı adayı olduğu turda çıkacak oy oranları merek ediliyor. Bu noktada ise "2. Turda Çorum seçim sonuçları nasıl, seçimi kim kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk turda; Başkan Erdoğan yüzde 61.74 oyla üstün gelmişti. Gözler şimdi 28 Mayıs seçim sonucunda. İşte Çorum 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların canlı oy oranları…

Çorum seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çorum seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Çorum seçim sonuçlarını sabah.com.tr'nin seçim ekranından takip edebilirsiniz! Gözler şimdi "Çorum seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" sorularında. Anlık, canlı ve güvenilir verilerin paylaşıldığı ekranımız, YSK'nın "veriler paylaşılabilir" açıklamasının ardından tüm verilerle karşınızda olacak. Bu kapsamda Çorum'da yaşayan vatandaşlar özellikle bu bölgedeki sandıklardan 2. Turda çıkacak sonuçları merak ediyor. İşte 2023 Çorum 2. Tur seçim sonuçları ve anlık oy oranları…

Çorum seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çorum seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ÇORUM SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Çorum seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Çorum seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çorum seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ÇORUM'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.71

KEMAL KILIÇDAROĞLU %40.89

Çorum seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çorum seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda sonuçlar; sandıklar açıldıktan sonra netleşecek.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yurt içinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak 17.00'de sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle sandıklar kapanacak ve sayım işlemine geçilecek.

Çorum seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çorum seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

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