Çorum seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çorum seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Çorum 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 28 Mayıs'ta merak konusu haline geliyor. Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı adayı olduğu turda çıkacak oy oranları merek ediliyor. Bu noktada ise "2. Turda Çorum seçim sonuçları nasıl, seçimi kim kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk turda; Başkan Erdoğan yüzde 61.74 oyla üstün gelmişti. Gözler şimdi 28 Mayıs seçim sonucunda. İşte Çorum 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların canlı oy oranları…