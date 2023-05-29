Giriş Tarihi: 29.05.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 12:16

DGS BAŞVURU NE ZAMAN 2023? ÖSYM DGS başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, şartları neler?

Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru ne zaman sorusuna ÖSYM son dakika yanıt verdi. Başvurular bugünden itibaren başlarken, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurular alınacak. DGS başvuru ücreti 270 TL olarak belirtilirken, Dikey Geçiş Sınavı başvuru kılavuzu içerisinde başvuru şartlar, geç başvuru ve sınav tarihleri belirtiliyor. Mezuniyet şartlarını yerine getiren yüksekokul öğrencileri, DGS başvuru ekranı 2023 üzerinden başvurularını yapabilir. Peki, DGS başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte konu hakkında detaylar