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Giriş Tarihi: 29.05.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 12:16

DGS BAŞVURU NE ZAMAN 2023? ÖSYM DGS başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, şartları neler?

Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru ne zaman sorusuna ÖSYM son dakika yanıt verdi. Başvurular bugünden itibaren başlarken, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurular alınacak. DGS başvuru ücreti 270 TL olarak belirtilirken, Dikey Geçiş Sınavı başvuru kılavuzu içerisinde başvuru şartlar, geç başvuru ve sınav tarihleri belirtiliyor. Mezuniyet şartlarını yerine getiren yüksekokul öğrencileri, DGS başvuru ekranı 2023 üzerinden başvurularını yapabilir. Peki, DGS başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte konu hakkında detaylar

DGS BAŞVURU NE ZAMAN 2023? ÖSYM DGS başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, şartları neler?

DGS başvuru nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Önlisans mezunlarının ve mezunluğu garantilenen öğrencilerin başvuru yapabildiği Dikey Geçiş Sınavı başvuru kılavuzu yayımlanmış durumda. Bu hafta içerisinde alınacak olan başvuru ücreti, şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. İşte DGS başvuru ücreti 2023 hakkında detaylar

DGS BAŞVURU NE ZAMAN 2023? ÖSYM DGS başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, şartları neler?

2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri belli oldu.

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DGS BAŞVURU NE ZAMAN 2023? ÖSYM DGS başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, şartları neler?

Takvime göre, önlisans mezunu adayların başvuruda bulunacağı DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek.

İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvurudan yararlanabilecek. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

DGS BAŞVURU NE ZAMAN 2023? ÖSYM DGS başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, şartları neler?

SON DAKİKA: DGS BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM, bir son dakika açıklamasıyla Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DGS BAŞVURU NE ZAMAN 2023? ÖSYM DGS başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, şartları neler?

''2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

SON DAKİKA