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Haberler Fotohaber Elazığ Kovancılar seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Kovancılar seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 16:18

Elazığ Kovancılar seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Kovancılar seçim sonucu ve oy oranları

13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerinin belirleneceği Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Ülke genelinde 60 milyonu aşkın seçmen sandıkta oyunu kullanırken şehir şehir ve ilçe ilçe araştırmalar yapılıyor. Elazığ Kovancılar seçim sonuçları 2023 verileri gündemdeki yerini aldı. 38 bin 913 nüfuslu ilçede Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranı karşılaştırması yapılıyor. İki ittifakın Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aldıkları oylarla araştırılıyor. 2023 Elazığ seçim sonuçları Kovancılar oy oranları son dakika verileri ile takip ediliyor. İşte, Elazığ Kovancılar seçim sonuçları 2023 tablosu ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları…

Elazığ Kovancılar seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Kovancılar seçim sonucu ve oy oranları

Elazığ Kovancılar seçim sonuçları 2023 son dakika verileri gündemde. 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları 81 ilde açılan sandıklarla belli oluyor. Elazığ ilçe seçim sonuçları ile siyasi partilerin ve adayların oy oranı canlı verileri araştırılıyor. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy oranları merak ediliyor. Kovancılar seçim sonucu ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti koltuk sayısı güncel YSK verileriyle ortaya çıkıyor. İşte, Elazığ Kovancılar seçim sonuçları 2023 listesi…

Elazığ Kovancılar seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Kovancılar seçim sonucu ve oy oranları

ELAZIĞ KOVANCILAR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından sandıklar, YSK'nın seçim yasağını kaldırılması ardından paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Elazığ Kovancılar Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Elazığ Kovancılar seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Kovancılar seçim sonucu ve oy oranları

Elazığ Kovancılar seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Kovancılar seçim sonucu ve oy oranları

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Elazığ Kovancılar seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Kovancılar seçim sonucu ve oy oranları

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

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