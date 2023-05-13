Giriş Tarihi: 13.05.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 16:18

Elazığ Kovancılar seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Kovancılar seçim sonucu ve oy oranları

13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerinin belirleneceği Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Ülke genelinde 60 milyonu aşkın seçmen sandıkta oyunu kullanırken şehir şehir ve ilçe ilçe araştırmalar yapılıyor. Elazığ Kovancılar seçim sonuçları 2023 verileri gündemdeki yerini aldı. 38 bin 913 nüfuslu ilçede Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranı karşılaştırması yapılıyor. İki ittifakın Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aldıkları oylarla araştırılıyor. 2023 Elazığ seçim sonuçları Kovancılar oy oranları son dakika verileri ile takip ediliyor. İşte, Elazığ Kovancılar seçim sonuçları 2023 tablosu ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları…