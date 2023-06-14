Giriş Tarihi: 14.06.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 09:46

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 ve günleri: EYT'liler de yararlanıyor! SSK Bağkur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 son dakika araştırılıyor. Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Yılın ikinci dini bayramı öncesi vatandaşlılar, "Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. Toplamda 2200 TL'lik bayram ikramiyeleri toplamda 4 bin TL'ye çıkarılırken, bayram ikramiyesi ödeme günleri hakkında açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. EYT'liler de bayram ikramiyesinden yararlanacak. SSK ve Bağkurlular için ödeme tarihleri değişmekte. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte emekli bayram ikramiyesi sorgulama