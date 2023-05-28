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Haberler Fotohaber Eskişehir seçim sonuçları 28 Mayıs son dakika! 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Eskişehir seçim sonuçları oy oranları canlı YSK verileri
Giriş Tarihi: 28.05.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 16:58

Eskişehir seçim sonuçları 28 Mayıs son dakika! 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Eskişehir seçim sonuçları oy oranları canlı YSK verileri

İkinci tur Eskişehir seçim sonuçları canlı yayın oy oranları ile takip ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları ile 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve nüfus bakımından en kalabalık 25. Şehir olan Eskişehir 2. Tur seçim sonuçları ile "seçimi kim kazandı" sorusuna ilgi oldukça yoğun. YSK verileri ile takip edilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs il ve ilçe özelide araştırılıyor. Seçim sonucu açılan sandık oranı güncellendikçe yenileniyor. İşte, Eskişehir seçim sonuçları 2023…

Eskişehir seçim sonuçları 28 Mayıs son dakika! 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Eskişehir seçim sonuçları oy oranları canlı YSK verileri

Eskişehir seçim sonucu son dakika verileri gündemdeki yerini aldı. "Kim kazandı" sorusunun yanıtı yeni Cumhurbaşkanını belirleyecek. Eskişehir'de oy sonuçları ilçe ilçe araştırılıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileri ile araştırılıyor. Eskişehir seçim sonuçları 2023 canlı tabloda takip ediliyor. İlk turda şehirde 689 bini aşkın seçmen sandığa gitti. Güncel ve anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için heyecan dorukta. Peki, Eskişehir 2. Tur seçim sonuçları ne oldu, kim önde? İşte, yanıtlar…

Eskişehir seçim sonuçları 28 Mayıs son dakika! 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Eskişehir seçim sonuçları oy oranları canlı YSK verileri

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17.00 itibarıyla oy verme işleminin bitmesi ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 18.00 itibarıyla verilere dair açıklama yapmaya başlayacak. 21.00'a kadar süren yayın yasağının erken bitmesi halinde sonuçlar vatandaşlar ile paylaşılacak.

(İL VE İLÇE ÖZELİNDE SANDILARDAN ÇIKAN OY SONUÇLARI GÜNCELLENİYOR)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 81 ilde ve ilçelerde adayların oy oranlarına canlı verilerle ulaşabilirsiniz.

Eskişehir seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak ilçe ilçe verileri takip edebilirsiniz.

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Eskişehir seçim sonuçları 28 Mayıs son dakika! 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Eskişehir seçim sonuçları oy oranları canlı YSK verileri

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ESKİŞEHİR'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

İç Anadolu Bölgesi'ndeki Eskişehir'de 14 Mayıs seçimlerinde %90.84 oranında katılım gerçekleşti. 330 bini aşkın oyla Kemal Kılıçdaroğlu %50.39 oy oranına ulaştı. Recep Tayyip Erdoğan 2574 bini aşkın oy sayısı ile %41.81 oy topladı.

Öte yandan Sinan Oğan %7.31; Muharrem İnce %0.49 oy oranıyla seçimi tamamladı.

Seçmen sayısı 689.629 kişi olarak YSK kayıtlarına geçti.

Eskişehir seçim sonuçları 28 Mayıs son dakika! 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Eskişehir seçim sonuçları oy oranları canlı YSK verileri

ESKİŞEHİR İLÇELERİ

Odunpazarı
Tepebaşı

Alpu
Beylikova
Çifteler
Günyüzü
Han
İnönü
Mahmudiye
Mihalgazi
Mihalıççık
Sarıcakaya
Seyitgazi
Sivrihisar

Eskişehir seçim sonuçları 28 Mayıs son dakika! 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Eskişehir seçim sonuçları oy oranları canlı YSK verileri

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ESKİŞEHİR'DE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Eskişehir 28. Dönem milletvekilleri belli oldu. Millet İttifakı yüzde 47.87; Cumhur İttifakı yüzde 42.98 oy oranına ulaştı.

Partilerin oy oranları ise şöyle:

CHP: %34.06

AK Parti: %33.15

İYİ Parti: %13.81

MHP: %7.31

Yeşil Sol Parti: %2.23

Yeniden Refah Partisi: %1.42

Memleket Partisi: %1.27

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