Eskişehir seçim sonuçları 28 Mayıs son dakika! 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Eskişehir seçim sonuçları oy oranları canlı YSK verileri

İkinci tur Eskişehir seçim sonuçları canlı yayın oy oranları ile takip ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları ile 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve nüfus bakımından en kalabalık 25. Şehir olan Eskişehir 2. Tur seçim sonuçları ile "seçimi kim kazandı" sorusuna ilgi oldukça yoğun. YSK verileri ile takip edilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs il ve ilçe özelide araştırılıyor. Seçim sonucu açılan sandık oranı güncellendikçe yenileniyor. İşte, Eskişehir seçim sonuçları 2023…