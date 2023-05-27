Gaziantep Nizip seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Gaziantep Nizip cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

28 Mayıs 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde oy kullanan seçmenler Cumhur İttifakı aday Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçlarını merak ederek YSK ile 28 Mayıs Gaziantep Nizip cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. GAZİANTEP NİZİP SEÇİM SONUÇLARI Gaziantep Nizip seçim sonuçları YSK yasaklarının ardından burada olacak. 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 28 Mayıs Pazar günü yapılan oylama süresinin sona ermesi ve sandıkların açılarak sayılmaya başlanması sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından uygulanan yasakların sona ermesiyle birlikte ilk sonuçlar duyurulmaya başlanacak. (Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.) Gaziantep Nizip Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz. Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz. 14 MAYIS SEÇİMLERİNDE GAZİANTEP NİZİP'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI? 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde sandık başına giden seçmenlerden 51.017'si (%63.74) Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirken, 24.937'si (%31.16) Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermişti. 14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre partilerin elde ettikleri oy sayısı ve yüzdelik oranları şöyle oldu; AK Parti %35.61 – 19.387.412 oy Cumhuriyet Halk Partisi %25.33 – 13.791.299 oy Milliyetçi Hareket Partisi %10.07 – 5.484.515 oy İYİ Parti %9.68 – 5.272.482 oy AK Parti Seçim Sonuçları İçin TIKLAYINIZ CHP Seçim Sonuçları İçin TIKLAYINIZ MHP Seçim Sonuçları İçin TIKLAYINIZ İYİ Parti Seçim Sonuçları İçin TIKLAYINIZ GAZİANTEP İLÇELERİ Merkez ilçeler: Şahinbey Şehitkamil Diğer ilçeler: Araban İslahiye Karkamış Nizip Nurdağı Oğuzeli Yavuzeli OY PUSULASI NASIL OLACAK? İTTİFAKLAR: CUMHUR İTTİFAKI VE MİLLET İTTİFAKINDA HANGİ PARTİLER VAR? CUMHUR İTTİFAKI Cumhur İttifakında şu partiler yer alıyor; AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi Yeniden Refah Partisi Büyük Birlik Partisi MİLLET İTTİFAKI Millet İttifakı partileri ise şöyle; Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti Saadet Partisi DEVA Partisi Gelecek Partisi