Giriş Tarihi: 28.09.2023 01:11
Google’ın 25. Doğum Günü Doodle oldu! Google ne zaman, hangi tarihte, kim tarafından kuruldu? İşte kuruluş tarihi!
Google 25. Doğum Günü Doodle oldu! Dünyanın en çok kullanılan ve tercih edilen arama motoru, her yıl doğum gününe özel doodle hazırlıyor. Bu yıl da geleneği bozmayan Google, 25. yaş gününe özel bir doodle tasarladı. Arama motoru devi, 27 Eylül'de kurulmamasına rağmen doğum günlerini bu tarihte kutluyor. Peki, Google ne zaman, hangi tarihte ve kim tarafından kuruldu, kurucusu kimdir? İşte, Google'ın kuruluş tarihi ve kurucusu hakkında detaylı bilgiler…