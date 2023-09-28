Google’ın 25. Doğum Günü Doodle oldu! Google ne zaman, hangi tarihte, kim tarafından kuruldu? İşte kuruluş tarihi!

GOOGLE NE ZAMAN KURULDU, KURUCUSU KİMDİR?

Google'ın kuruluş süreci 1996 Ocak ayında Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin'in araştırma projesiyle başladı.

Geleneksel arama motorlarıyla yapılan aramalarda sonuçlar, aranan terimlerin sayfada kaç kez görüldüğü mantığıyla sıralanıyordu. Ancak Google siteler arası ilişkilerin analizi konusunda çok daha elverişli iki sistem kuramı ortaya koydu.

Bu yeni teknolojiye PageRank adı veriliyordu. Bu sisteme göre sayfa dizinlerinin orijinal site ile olan bağlantı dönüşümleri belirlenerek siteler, gösterilen ilgiye göre sıralanıyordu.