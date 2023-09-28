Google’ın 25. Doğum Günü Doodle oldu! Google ne zaman, hangi tarihte, kim tarafından kuruldu? İşte kuruluş tarihi!

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.09.2023 01:11

Google 25. Doğum Günü Doodle oldu! Dünyanın en çok kullanılan ve tercih edilen arama motoru, her yıl doğum gününe özel doodle hazırlıyor. Bu yıl da geleneği bozmayan Google, 25. yaş gününe özel bir doodle tasarladı. Arama motoru devi, 27 Eylül'de kurulmamasına rağmen doğum günlerini bu tarihte kutluyor. Peki, Google ne zaman, hangi tarihte ve kim tarafından kuruldu, kurucusu kimdir? İşte, Google'ın kuruluş tarihi ve kurucusu hakkında detaylı bilgiler…

Google Doğum Günü Doodle ile gündemdeki yerini aldı. Dünya çapında milyarlarca kullanıcıya sahip olan arama motoru, özel günlerde günün anlam ve önemine uygun Doodle hazırlıyor. Bugün ise Google'ın doğum günü. Dev arama motoru, özel olarak hazırladığı Doodle tasarımı ile bu kez kendi 25. yaş gününü kutladı. 2005 yılından bu yana doğum gününü 27 Eylül'de kutlayan Google'ın tarihçesi Doodle'a tıklayarak öğrenilebiliyor. Peki, Google ne zaman ve kim tarafından kuruldu? İşte Google kurucusu ve kuruluş tarihi hakkında tüm detaylar…

GOOGLE 25. DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYOR

Önemli günler, olaylar ve kişiler için temasını değiştirerek 1 günlüğüne Doodle adını verdiği tasarımları kullanan Google, kendi yaş gününü de Doodle ile kutladı.

Google 25. doğum günü Doodle'ı, şu an itibaıyla google.com.tr adresinde görüntülenebiliyor.

GOOGLE NEDİR?

Google, dünya çapında kullanılan bir arama motorudur. Kullanıcılar öğrenmek istedikleri bilgileri internette araştırmak için kullanırlar ve Google arama sonuçları sayfası, en amaca uygun ve değerli sonuçları sunar.

Google, aynı zamanda birçok diğer hizmetleri de sunar. Bunlar arasında e-posta (Gmail), sosyal ağ (Google+), belge depolama (Google Drive) ve online haritalar (Google Maps) gibi hizmetler bulunur.

GOOGLE NE ZAMAN KURULDU, KURUCUSU KİMDİR?

Google'ın kuruluş süreci 1996 Ocak ayında Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin'in araştırma projesiyle başladı.

Geleneksel arama motorlarıyla yapılan aramalarda sonuçlar, aranan terimlerin sayfada kaç kez görüldüğü mantığıyla sıralanıyordu. Ancak Google siteler arası ilişkilerin analizi konusunda çok daha elverişli iki sistem kuramı ortaya koydu.

Bu yeni teknolojiye PageRank adı veriliyordu. Bu sisteme göre sayfa dizinlerinin orijinal site ile olan bağlantı dönüşümleri belirlenerek siteler, gösterilen ilgiye göre sıralanıyordu.

Küçük bir arama motoru olan ve Robin Li tarafından IDD Bilişim Hizmetleri adına geliştirilen "RankDex", zaten 1996'dan beri site puanlaması ve sayfa sıralaması için benzer bir strateji kullanmaktaydı. RankDex, patentliydi ve Li'nin Çin'de kurulmuş olduğu Baidu adını taşıyan arama motoru bu sistemle çalışıyordu.

Page ve Brin yeni oluşturdukları arama motoruna ilk olarak "BackRub" ismini koymuştu, çünkü siteler için geri bağlantıların kontrol edilmesinin önemini tahmin edebiliyorlardı. Ancak daha sonra, "googol" sözcüğü üzerinde orijinal bir imlâ değişikliği yapılarak, bu arama motoru Google olarak adlandırıldı, Google arama motoruyla insanlara büyük bir bilgi kaynağının sunulduğunu belirtmek için bu isim konulmuştu, çünkü googol on üzeri yüz rakamını ifade ediyordu.[Başlangıçta Google; Stanford Üniversitesi'nin alt-alan adı olarak google.stanford.edu alan adını kullandı.

Bugün kullandığı alan adını 15 Eylül 1997'de etkinleştirdi ve 4 Eylül 1998'de Google şirketi resmen kuruldu. Şirket merkezi arkadaşları Susan Wojcicki'nin Menlo Park, Kaliforniya'da bulunan garajı olarak belirlendi.

Stanford Üniversitesi'nde doktora yapan bir öğrenci olan Craig Silverstein, ilk çalışan olarak işe alındı.Bir yıl önceki rakam olan 931 milyon tekil ziyaretçi sayısındaki yüzde 8.4'lük bir artışla, 2001 Mayıs ayında; Google'nin tekil ziyaretçi sayısı ilk kez 1 milyarı buldu.