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Haberler Fotohaber Hakkari Derecik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Hakkari Derecik seçim sonucu ve oy oranları listesi
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:08

Hakkari Derecik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Hakkari Derecik seçim sonucu ve oy oranları listesi

Hakkari Derecik seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü tamamlanıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan şehirde yaşayanlar ilçe ilçe araştırmalara başladı. Hakkari seçim sonuçları Derecik oy oranları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı araştırılıyor. Seçimi kim kazandı sorusunda rol oynayacak il ve ilçeler tek tek yakın mercek altına alındı. İşte, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Hakkari Derecik seçim sonuçları partilerin son oy oranları

Hakkari Derecik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Hakkari Derecik seçim sonucu ve oy oranları listesi

Hakkari Derecik seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri dolasıyla araştırılıyor. 2023 seçimlerinde dolayısıyla " Hakkari Derecik seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtında. Bölge halkı Cumhur ittifakı ve Millet ittifakının oy oranlarını anlık olarak takip ediyor. Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde YSK tarafından açıklama yapılacak. İşte Hakkari Derecik seçim sonuçları 2023 ve güncel oy oranları…

Hakkari Derecik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Hakkari Derecik seçim sonucu ve oy oranları listesi

HAKKARİ DERECİK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Hakkari Derecik Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Hakkari Derecik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Hakkari Derecik seçim sonucu ve oy oranları listesi

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Hakkari Derecik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Hakkari Derecik seçim sonucu ve oy oranları listesi

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

  1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

  1. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

  1. Kabine girerken cep telefonunuzu sandık görevlilerine teslim edin:

Kabine girerken cep telefonu, fotoğraf makinesi ve benzeri görüntü kaydedici cihazlarınızı dışarıda bırakmanız gerekmektedir. Oy kullanırken kabinlerde çekim yapmak, fotoğraf ve video çekerek bunları dağıtmak yasaktır. Bu sebeple, cep telefonu ve benzeri eşyalarınızı, oy verme işleminiz bittiğinde geri almak üzere sandık kuruluna teslim etmelisiniz.

  1. Oy pusulasında mühür dışında işaret koymayın ve mührü taşırmayın:

Oy pusulasında tercih ettiğiniz aday için ayrılan bölümün dışına taşırmayacak şekilde "TERCİH" veya "EVET" mührünü basın. Oy pusulasının hiçbir yerine imza atmayın, işaret koymayın. Zarfın içine oy pusulasından başka bir şey koymayın.

Ayrıca cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili seçimi için verilen iki ayrı oy pusulasını tek zarfa koyarak sandığa atın.

  1. Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Oy kullanıp zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imza atın.

Oy Verirken Kimlik Zorunlu Mu?

Oy kullanırken kimlik belgesi ya da yukarıda belirtilen kimlik belgesi yerine geçecek T.C. kimlik numarasının bulunduğu resmi evrak zorunludur.

Seçmen Kağıdı Zorunlu Mu, Seçmen Kağıdı Olmadan Oy Verilir mi?

Seçmen bilgi kağıdı yalnızca vatandaşların hangi sandıkta oy kullanacağını beyan etmektedir, oy kullanmaya götürülmesi konusunda bir zorunluluk yoktur. Oy kullanılacak sandık bilindiği takdirde seçmen kağıdı olmadan da oy verilebilir.

Hakkari Derecik seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Hakkari Derecik seçim sonucu ve oy oranları listesi

Seçim Günü Yasakları

  • Seçim günü saat 06:00 – 00:00 saatleri arasında alkollü içki satışı yapılamayacak.
  • Emniyet görevlileri ve asayişi korumakla görevli personel dışında yerleşim yerlerinde hiç kimse silah taşıyamayacak.
  • Kahvehane, kıraathane, internet kafe gibi umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
  • Bu tip bir özelliği bulunan lokanta ve kafelerde yalnızca yemek servisi yapılacak.
  • Seçim günü saat 18:00'e kadar düğün yapılamayacak, düğünler bu saatten sonra yapılabilecek.
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