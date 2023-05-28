Hakkari seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Hakkari seçim sonucu oy oranları ne oldu, seçimi kim kazandı?

Hakkari seçim sonuçları 2023 canlı verileri mercek altına alındı. 14 Mayıs Seçimleri ile 28. Dönem milletvekilleri il il netlik kazanırken salt çoğunluğun sağlanamadığı Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Cumhur İttifakı adayı ile Millet İttifakı adayı arasında gerçekleşti. Oy kullanan seçmenler 2. tur seçim sonuçları ile kim ne kadar oy aldı sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları sabah.com.tr 2023 Seçim sonucu sayfası üzerinde il il derlendi! Peki, 2023 Hakkari seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Hakkari Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son durum…