Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Hakkari seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Hakkari seçim sonucu oy oranları ne oldu, seçimi kim kazandı?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 01:37 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 02:14

Hakkari seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Hakkari seçim sonucu oy oranları ne oldu, seçimi kim kazandı?

Hakkari seçim sonuçları 2023 canlı verileri mercek altına alındı. 14 Mayıs Seçimleri ile 28. Dönem milletvekilleri il il netlik kazanırken salt çoğunluğun sağlanamadığı Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Cumhur İttifakı adayı ile Millet İttifakı adayı arasında gerçekleşti. Oy kullanan seçmenler 2. tur seçim sonuçları ile kim ne kadar oy aldı sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları sabah.com.tr 2023 Seçim sonucu sayfası üzerinde il il derlendi! Peki, 2023 Hakkari seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Hakkari Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son durum…

Hakkari seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Hakkari seçim sonucu oy oranları ne oldu, seçimi kim kazandı?

Hakkari seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi ardından belli oluyor. 14 Mayıs'ta düzenlenen Genel Seçimlerde 54 milyona yakın seçmen oy kullanmıştı. En çok oy alan iki aday Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise %5.17 oy oranı elde etmişti. Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı arasında yapılan 2. Tur seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. YSK seçim sonucu canlı ve anlık verileri ile adayların oy sonuçları sabah.com.tr üzerinden öğrenilebilecek. Peki, 2023 Hakkari seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Hakkari Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları…

Hakkari seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Hakkari seçim sonucu oy oranları ne oldu, seçimi kim kazandı?

HAKKARİ 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin önceki seçimlerde olduğu gibi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Hakkari Seçim Sonuçları da YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Hakkari Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hakkari seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Hakkari seçim sonucu oy oranları ne oldu, seçimi kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE HAKKARİ'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Hakkari seçmen sayısı 186.358 olurken katılım oranı %83.57 olarak açıklandı. 591 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 150.933 olarak belirlendi.

Hakkari seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Hakkari seçim sonucu oy oranları ne oldu, seçimi kim kazandı?

Hakkari seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda adayların oy oranları şu şekildeydi:

Kemal Kılıçdaroğlu: %72.32

Recep Tayyip Erdoğan: %24.64

Sinan Oğan: %2.74

Muharrem İnce: %0.59

Sinan Oğan: %7.31

Muharrem İnce: %0.30

Hakkari seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Hakkari seçim sonucu oy oranları ne oldu, seçimi kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE HAKKARİ'DE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Milletvekili Seçimleri'nde Hakkari seçmen sayısı 191.097 olurken katılım oranı %83.99 olarak açıklandı.

591 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 153.442 olarak belirlendi.

Hakkari seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda partilerin ve ittifakların oy oranları şu şekilde olmuştu:

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %62.45

Cumhur İttifakı: %25.90

Millet İttifakı: %7.25

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.74

ATA İttifakı: %0.23

HDP: %62.45

AK Parti: %20.63

CHP: %7.25

MHP: %2.99

Yeniden Refah Partisi: %1.97

Memleket Partisi: %0.76

SON DAKİKA