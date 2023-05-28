Hatay Reyhanlı seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Hatay Reyhanlı seçim sonucu ile adayların oy oranları

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2023 cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanan seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranlarını merak ederek YSK ile 28 Mayıs Hatay Reyhanlı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

HATAY REYHANLI SEÇİM SONUÇLARI

Hatay Reyhanlı seçim sonuçları YSK yasaklarının ardından burada olacak.