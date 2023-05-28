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Haberler Fotohaber Hatay Reyhanlı seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Hatay Reyhanlı seçim sonucu ile adayların oy oranları
Giriş Tarihi: 28.05.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 07:40

Hatay Reyhanlı seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Hatay Reyhanlı seçim sonucu ile adayların oy oranları

2.tur oylamasına kalan 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Hatay Reyhanlı ilimizde sandık başına giderek adaylar Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullananlar Hatay Reyhanlı seçim sonuçları için YSK ile 28 Mayıs Hatay Reyhanlı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 28 Mayıs Hatay Reyhanlı seçim sonuçları ve tüm detaylar.

Hatay Reyhanlı seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Hatay Reyhanlı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2023 cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanan seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranlarını merak ederek YSK ile 28 Mayıs Hatay Reyhanlı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

HATAY REYHANLI SEÇİM SONUÇLARI

Hatay Reyhanlı seçim sonuçları YSK yasaklarının ardından burada olacak.

Hatay Reyhanlı seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Hatay Reyhanlı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından uygulanan yayın yasağı sonrasında kamuoyuna duyurulmaya başlanacak.

Hatay Reyhanlı Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Hatay Reyhanlı seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Hatay Reyhanlı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE HATAY REYHANLI'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun gerçekleştiği 14 Mayıs 2023 Pazar günü Hatay Reyhanlı'da sandık başına gidenlerden %81.31'i Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %15.18 oldu.

Hatay Reyhanlı seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Hatay Reyhanlı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre partilerin elde ettikleri oy sayısı ve yüzdelik oranları şöyle oldu;

AK Parti %35.61 – 19.387.412 oy

Cumhuriyet Halk Partisi %25.33 – 13.791.299 oy

Milliyetçi Hareket Partisi %10.07 – 5.484.515 oy

İYİ Parti %9.68 – 5.272.482 oy

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Hatay Reyhanlı seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Hatay Reyhanlı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

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