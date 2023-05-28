Giriş Tarihi: 28.05.2023 07:40
Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
07:40
Hatay Reyhanlı seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Hatay Reyhanlı seçim sonucu ile adayların oy oranları
2.tur oylamasına kalan 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Hatay Reyhanlı ilimizde sandık başına giderek adaylar Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullananlar Hatay Reyhanlı seçim sonuçları için YSK ile 28 Mayıs Hatay Reyhanlı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 28 Mayıs Hatay Reyhanlı seçim sonuçları ve tüm detaylar.