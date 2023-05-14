Hatay seçim sonuçları 2023: Hatay seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı oy oranları YSK verileri

HATAY SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kapsamında belirlenen zamana göre tüm Türkiye'de olduğu gibi Hatay'da oy verme işlemleri 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla son bulacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Hatay seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.