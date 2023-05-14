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Haberler Fotohaber Hatay seçim sonuçları 2023: Hatay seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı oy oranları YSK verileri
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:09

Hatay seçim sonuçları 2023: Hatay seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı oy oranları YSK verileri

28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Hatay seçim sonuçları 2023 araştırmaları başladı. İl il ortaya konacak oy oranı ardından Türkiye Genel Seçim sonucu belirleniyor. Pusulada yer alan adaylar; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi) ve Sinan Oğan arasından 13. Cumhurbaşkanı belirlenirken Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti gibi siyasi partilerin milletvekilleri de belli oluyor. Hatay oy oranları "seçimi kim kazandı" sorusunda rol alacak 81 il verisi arasında yer alıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, Hatay seçim sonuçları 2023 son durum…

Hatay seçim sonuçları 2023: Hatay seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı oy oranları YSK verileri

Hatay seçim sonucu araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı yanı sıra seçmen de sandık başında heyecanlı bekleyişine başlıyor. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları ile Meclis'te yer alacak 28. Dönem milletvekilleri de belli oluyor. Hatay seçim sonuçları 2023 kapsamında Cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaç oy aldığı en çok merak edilenler arasında. Peki, Hatay seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

Hatay seçim sonuçları 2023: Hatay seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı oy oranları YSK verileri

HATAY SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kapsamında belirlenen zamana göre tüm Türkiye'de olduğu gibi Hatay'da oy verme işlemleri 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla son bulacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Hatay seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Hatay seçim sonuçları 2023: Hatay seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı oy oranları YSK verileri

Oyların tamamlanması ardından saat 18.00 ile 21.00 arasında YSK'nın seçime ilişkin haberleri kamuoyu ile paylaşılacak. 81 il eş zamanlı takip edilecek.

Sonuçlar; Antakya, Defne, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı ilçelerinde ayrı ayrı öğrenilebilecek.

Hatay seçim sonuçları 2023: Hatay seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı oy oranları YSK verileri

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023 VE HATAY MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

2023 Türkiye Genel Seçimleri Cumhurbaşkanı oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yer alacak.

Hatay'ın 28. Dönem Milletvekili adayları ise şöyle:

Hatay seçim sonuçları 2023: Hatay seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı oy oranları YSK verileri

Ak Parti Hatay Milletvekili Adayları 2023

1 Adem Yeşildal

2 Abdulkadir Özel

3 Hüseyin Yayman

4 Kemal Karahan

5 Zehra Eren

6 Cengiz Yıldız

7 Filiz Özçörekçi

8 Ahmet Alper Soylu

9 Mehmet Hakan Yılmaz

10 Halil Ersen Doğan

11 Necmiddin Çito

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