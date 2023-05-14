Hatay seçim sonuçları 2023: Hatay seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı oy oranları YSK verileri

28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Hatay seçim sonuçları 2023 araştırmaları başladı. İl il ortaya konacak oy oranı ardından Türkiye Genel Seçim sonucu belirleniyor. Pusulada yer alan adaylar; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi) ve Sinan Oğan arasından 13. Cumhurbaşkanı belirlenirken Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti gibi siyasi partilerin milletvekilleri de belli oluyor. Hatay oy oranları "seçimi kim kazandı" sorusunda rol alacak 81 il verisi arasında yer alıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, Hatay seçim sonuçları 2023 son durum…