Isparta seçim sonuçları 2023: Isparta seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları YSK verileri

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. 28. Dönem milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanın belli olacağı seçimde Isparta seçim sonuçları 2023 araştırmaları gündemdeki yerini aldı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi) oy oranı takip ediliyor. Isparta seçim sonucu son durum şehrin sakinlerinin gündeminde. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oyları il ve ilçe bazında kontrol ediliyor. İşte, Isparta seçim sonuçları 2023 ile seçimi kim kazandı sorusunda son veriler!