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Haberler Fotohaber Isparta seçim sonuçları 2023: Isparta seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları YSK verileri
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:11

Isparta seçim sonuçları 2023: Isparta seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları YSK verileri

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. 28. Dönem milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanın belli olacağı seçimde Isparta seçim sonuçları 2023 araştırmaları gündemdeki yerini aldı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi) oy oranı takip ediliyor. Isparta seçim sonucu son durum şehrin sakinlerinin gündeminde. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oyları il ve ilçe bazında kontrol ediliyor. İşte, Isparta seçim sonuçları 2023 ile seçimi kim kazandı sorusunda son veriler!

Isparta seçim sonuçları 2023: Isparta seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları YSK verileri

Isparta oy oranları son dakika verileri ile takip ediliyor. Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti gibi siyasi partilerin oy oranları ve adayların aldığı oylar ile sonuçlanacak. Isparta seçim sonuçları 2023 gündemdeki yerini aldı. Bölgede yaşayanlar Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oylarını yakın incelemeye aldı. Peki, Isparta seçim sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, son veriler…

Isparta seçim sonuçları 2023: Isparta seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları YSK verileri

İLÇE İLÇE ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023

Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç, Yenişarbademli ilçelerinde belli olacak Isparta seçim sonucu oy verme işleminin biteceği saat 17.00 itibarıyla takip edilmeye başlayacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Isparta seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Isparta seçim sonuçları 2023: Isparta seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları YSK verileri

Isparta seçim sonuçları 2023: Isparta seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları YSK verileri

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023 VE ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

13. Cumhurbaşkanı Adayları: Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi), Sinan Oğan

Isparta Milletvekili Aday Listesi 2023

AK Parti Isparta milletvekili adayları:

1. MEHMET UĞUR GÖKGÖZ

2. OSMAN ZABUN

3. YAKUP KÜTÜK

4. NESRİN SEMİZ

MHP Isparta milletvekili adayları:

1. HASAN BASRİ SÖNMEZ

2. SELİM ÖNCEL

3. AHMET KAYA

4. CENNET TOKER

Isparta seçim sonuçları 2023: Isparta seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları YSK verileri

CHP Isparta milletvekili adayları:

1. HİKMET YALIM HALICI

2. MEHMET TAMER CANTEKİN

3. HÜSEYİN YILDIZHAN

4. HATİCE YILDIZ

İYİ Parti Isparta milletvekili adayları:

1. AYLİN CESUR

2. TİMUÇİN KODAMAN

3. İSMET YILMAZ

4. FARUK TORUN

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