İstanbul Bakırköy seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bakırköy Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

İstanbul Bakırköy seçim sonuçları araştırmaları hız kazandı. 14 Mayıs'ta sandık başına giden vatandaşlar ikamet ettikleri ilçeden çıkan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı merak ediyor. Bu noktada ise Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerle ilgili olarak "İstanbul Bakırköy seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 İstanbul Bakırköy milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları…