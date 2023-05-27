İstanbul Bakırköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bakırköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Bakırköy 2. Tur seçim sonuçları için gözler SABAH'ta! 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na gelen oylar, açılan sandık oranı, geçerli-geçersiz oy oranları, kullanılan oylar gibi tüm detaylar yine sabah.com.tr'nin seçim ekranında yer alacak. Bu noktada ise İstanbul Bakırköy'de yaşayan vatandaşlar bölgedeki sandıklardan çıkan sonuçları yakından takip ediyor. Peki, İstanbul Bakırköy 2. Tur seçim sonuçları ile oy oranları nasıl, seçimi kim kazandı? İşte İstanbul Bakırköy'den çıkan sonuç…