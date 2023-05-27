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Haberler Fotohaber İstanbul Bakırköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bakırköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:10

İstanbul Bakırköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bakırköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Bakırköy 2. Tur seçim sonuçları için gözler SABAH'ta! 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na gelen oylar, açılan sandık oranı, geçerli-geçersiz oy oranları, kullanılan oylar gibi tüm detaylar yine sabah.com.tr'nin seçim ekranında yer alacak. Bu noktada ise İstanbul Bakırköy'de yaşayan vatandaşlar bölgedeki sandıklardan çıkan sonuçları yakından takip ediyor. Peki, İstanbul Bakırköy 2. Tur seçim sonuçları ile oy oranları nasıl, seçimi kim kazandı? İşte İstanbul Bakırköy'den çıkan sonuç…

İstanbul Bakırköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bakırköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Bakırköy 2. Tur seçim sonuçları ile oy oranları şimdiden merak ediliyor. 28 Mayıs'ta diğer tüm il ve ilçelerde olduğu gibi İstanbul Bakırköy'de de vatandaşlar sandık başına gitti. Bu kapsamda ise "İstanbul Bakırköy 2. Tur seçim sonuçları ile oy oranları nasıl, seçimi kim kazandı?" soruları yanıt arıyor. Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları anlık olarak haberimizde yer alan linkte olacak.

İstanbul Bakırköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bakırköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İSTANBUL BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

İstanbul Bakırköy seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Bakırköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bakırköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL BAKIRKÖY'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

Ak Parti Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

CHP Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

MHP Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

İyi Parti Seçim Sonuçları İçin Tıklayını

KEMAL KILIÇDAROĞLU %73.52 (110,502 oy.)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %23.14 (34,781 oy.)
SİNAN OĞAN %3.11 (4,675 oy.)
MUHARREM İNCE %0.22 (337 oy.)

İstanbul Bakırköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bakırköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda sonuçlar; sandıklar açıldıktan sonra netleşecek.
2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yurt içinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak 17.00'de sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle sandıklar kapanacak ve sayım işlemine geçilecek.

İstanbul Bakırköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bakırköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.
Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

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