İstanbul Bakırköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bakırköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Bakırköy 2. Tur seçim sonuçları ile oy oranları şimdiden merak ediliyor. 28 Mayıs'ta diğer tüm il ve ilçelerde olduğu gibi İstanbul Bakırköy'de de vatandaşlar sandık başına gitti. Bu kapsamda ise "İstanbul Bakırköy 2. Tur seçim sonuçları ile oy oranları nasıl, seçimi kim kazandı?" soruları yanıt arıyor. Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları anlık olarak haberimizde yer alan linkte olacak.