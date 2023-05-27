İstanbul Şile seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Şile seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Şile ikinci tur seçim sonuçları sorgulanıyor. 14 Mayıs Şile seçimlerinde %48,75 oy oranı ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan en fazla oyu almış, 34 bin 430 Şile seçmeninin 15 bini Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan demişti. 28 Mayıs Pazar sabah 08.00 itibariyle 60 milyondan fazla seçmen vatandaşlık görevi için tekrardan sandık başına gitti, oyunu kullandı. 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından il il sandıklar açılmaya, seçim sonucu kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. İstanbul Şile cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, seçimi kim kazandı sorgulanırken gözler YSK tarafından paylaşılan verilerde. Peki, Şile seçim sonuçları açıklandı mı, oy sonuçları nasıl? İşte, merak edilenler…