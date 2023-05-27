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Haberler Fotohaber İstanbul Şile seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Şile seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:52

İstanbul Şile seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Şile seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Şile ikinci tur seçim sonuçları sorgulanıyor. 14 Mayıs Şile seçimlerinde %48,75 oy oranı ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan en fazla oyu almış, 34 bin 430 Şile seçmeninin 15 bini Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan demişti. 28 Mayıs Pazar sabah 08.00 itibariyle 60 milyondan fazla seçmen vatandaşlık görevi için tekrardan sandık başına gitti, oyunu kullandı. 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından il il sandıklar açılmaya, seçim sonucu kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. İstanbul Şile cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, seçimi kim kazandı sorgulanırken gözler YSK tarafından paylaşılan verilerde. Peki, Şile seçim sonuçları açıklandı mı, oy sonuçları nasıl? İşte, merak edilenler…

İstanbul Şile seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Şile seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Canlı İstanbul Şile seçim sonuçları oy kullanma işleminin saat 17.00 itibariyle bitmesinin ardından sorgulanmaya başladı. Oy pusulasındaki iki aday Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu arasından en çok oyu kim aldı, seçimi kim kazandı bu akşam cevabını bulacak. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Şile ilk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %48,75 ile en fazla oyu alarak zirvenin sahibi olmayı başarmıştı. Peki, 28 Mayıs Şile 2. Tur seçimi kim kazandı, canlı oy sonuçlarına göre kim önde? İşte İstanbul Şile cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023.

İstanbul Şile seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Şile seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılan birinci tur seçimlerinde yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmış açılan sandık sayısı ve oy sonuçları o saatten sonra anbean açıklanmıştı. Bu seçimde de YSK tarafından gelen açıklama sonrası sonuçlar canlı olarak takip ediliyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

İstanbul Şile seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Şile seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Şile seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.) cumhurbaşkanı olmak için yarışmışlar ilk turda salt oy çoğunluğu sağlanamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı.

14 Mayıs seçimlerinde 34 bin 430 Şile seçmeninin %92,27 'si oy kullanmış ve 14 Mayıs Şile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %48,75 ile ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak birinci seçmişlerdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu %45,85 ile ikinci olurken, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan %4,98 ile onu takip etmiş ve son olarak seçime kısa süre kala adaylıktan çekilme kararı alan Muharrem İnce'nin oy oranı ise %0,43 olmuştu.

İstanbul Şile seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Şile seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ŞİLE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Cumhur İttifakı: %48,09

Millet İttifakı: %39,25

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %7,38

Ata İttifakı: %2,92

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,23

AK Parti: %36,17

CHP: %27,39

İYİ Parti: %11,86

MHP: %8,45

Yeşil Sol: %4,17

Yeniden Refah Partisi: %2,50

Zafer Partisi: %2,46

İstanbul Şile seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Şile seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

(28 MAYIS SEÇİMLERİNDE OY PUSULASI ÖRNEĞİ)

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