Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:23
Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
11:45
İstanbul Silivri seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Silivri seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
İstanbul Silivri ikinci tur seçim sonuçları 2023 sorgulanıyor. 28 Mayıs Pazar günü bugün yurtiçinde milyonlarca vatandaş oy kullanmak için sandığa gitti. Oy kullanma işleminin 17.00 itibariyle bitmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kim kazandı sorusu araştırılmaya başladı. YSK il il açılan sandık sayılarını ve adayların oy oranlarını kamuoyu ile paylaşıyor. 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul Silivri'de %40,04 oy oranı ile Recep Tayyip Erdoğan en fazla oyu alan aday olmuştu. Peki, Silivri ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, Silivri oy sonuçları ile canlı seçim takibi…