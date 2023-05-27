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Haberler Fotohaber İstanbul Silivri seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Silivri seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:45

İstanbul Silivri seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Silivri seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Silivri ikinci tur seçim sonuçları 2023 sorgulanıyor. 28 Mayıs Pazar günü bugün yurtiçinde milyonlarca vatandaş oy kullanmak için sandığa gitti. Oy kullanma işleminin 17.00 itibariyle bitmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kim kazandı sorusu araştırılmaya başladı. YSK il il açılan sandık sayılarını ve adayların oy oranlarını kamuoyu ile paylaşıyor. 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul Silivri'de %40,04 oy oranı ile Recep Tayyip Erdoğan en fazla oyu alan aday olmuştu. Peki, Silivri ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, Silivri oy sonuçları ile canlı seçim takibi…

İstanbul Silivri seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Silivri seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Oy pusulasındaki iki aday Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu arasından en çok oyu kim aldı, seçimi kim kazandı bu akşam cevabını bulacak. İstanbul Silivri seçim sonuçları oy kullanma işleminin saat 17.00 itibariyle sona ermesinin ardından sorgulanmaya başladı. Yurt genelinde oy kullanma işleminin bitmesinin hemen akabinde sandıklar açılmaya başlandı. YSK yayın yasağının kalkmasının ardından oy sonuçları canlı olarak takip ediliyor. Peki, 2023 seçim sonucu ile İstanbul Silivri seçimi kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Silivri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son dakika verileri…

İstanbul Silivri seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Silivri seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılan birinci tur seçimlerinde yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmış açılan sandık sayısı ve oy sonuçları o saatten sonra anbean açıklanmıştı. Bu seçimde de YSK tarafından gelen açıklama sonrası sonuçlar canlı olarak takip ediliyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

İstanbul Silivri seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Silivri seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Silivri seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE SİLİVRİ'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?
14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.) cumhurbaşkanı olmak için yarışmışlar ilk turda salt oy çoğunluğu sağlanamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı.
14 Mayıs seçimlerinde 151.415 Silivri seçmeninin %90,52'si oy kullanmış ve 14 Mayıs Silivri Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu %354,97 ile birinci olmuştu.
%40,04 ile ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ikinci olurken, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan %7,91 ile onu takip etmiş ve son olarak seçime kısa süre kala adaylıktan çekilme kararı alan Muharrem İnce'nin %0,64 oy oranı ile sonuncu olmuştu.

İstanbul Silivri seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Silivri seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE SİLİVRİ'DE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Millet İttifakı: %45,96

Cumhur İttifakı: %39,45

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %9,73

Ata İttifakı: %2,49

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,26

CHP: %34,91

AK Parti: %28,30

İYİ Parti: %11,05

MHP: %7,81

Yeşil Sol Partisi: %6,44

İstanbul Silivri seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Silivri seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

(28 MAYIS SEÇİMLERİNDE OY PUSULASI ÖRNEĞİ)

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