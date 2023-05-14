İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Sultanbeyli sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

14 Mayıs Pazar sabahı saat 09.00 itibari ile yurdun dört bir yanında vatandaş 13. Dönem cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy pusulasında yer alacak. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini göstermekte. İstanbul'da seçmen sayısının 11 milyon 350 bin 969 olduğu açıklanırken Sultanbeyli'de ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Sultanbeyli seçim sonuçları açıklandı mı, Silivri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Sultanbeyli seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Sultanbeyli 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.