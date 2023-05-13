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Haberler Fotohaber İzmir Bayraklı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bayraklı seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:02

İzmir Bayraklı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bayraklı seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Bayraklı seçim sonuçları 2023 son dakika araştırılmaya başlandı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısını etkileyecek. Türkiye genel seçimi sonucu ile ilgili tüm detaylar YSK tarafından açıklanır açıklanmaz sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Peki, 2023 İzmir Bayraklı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Bayraklı seçim sonucu ve oy oranları güncel veriler…

İzmir Bayraklı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bayraklı seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Bayraklı seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle gündemde yer alıyor. 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçimde 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayıları da ortaya çıkıyor. Oy pusulasında yer alan adaylar Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce oy oranı takip ediliyor. 2. Bölge İzmir Bayraklı seçim sonucu ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları belli oluyor. Peki, 2023 İzmir Bayraklı seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte detaylar…

İzmir Bayraklı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bayraklı seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR BAYRAKLI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İzmir Bayraklı Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Bayraklı Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak da adayların ve partilerin ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İzmir Bayraklı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bayraklı seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR BAYRAKLI SEÇİM SONUÇLARI 2018

2022 yılı verilerine göre, İzmir 2. Seçim bölgesinde yer alan Bayraklı ilçesinin nüfusu 298.519'dur.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Bayraklı seçmen sayısı 236.227 olurken katılım oranı %89,34 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 211.045 olurken toplam geçerli oy sayısı 207.099 olarak belirlendi.

İzmir Bayraklı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bayraklı seçim sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce(Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

İzmir Bayraklı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bayraklı seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ

İzmir 2 seçim bölgesinden oluşuyor:

İzmir 1. Bölge: Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferhisar, Selçuk, Torbalı ve Urla.

İzmir 2. Bölge: Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire.

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