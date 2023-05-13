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Haberler Fotohaber İzmir Bergama seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bergama seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:02

İzmir Bergama seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bergama seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Bergama seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle gündemde yer alıyor. 13. Cumhurbaşkanının ve Meclis'te yer alacak 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları araştırılıyor. Oy pusulasında yer alan adaylar Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce oy oranı takip ediliyor. 2. Bölge İzmir Bergama seçim sonucu ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları belli oluyor. Peki, 2023 İzmir Bergama seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte detaylar...

İzmir Bergama seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bergama seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Bergama seçim sonuçları 2023 son dakika araştırılmaya başlandı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısını etkileyecek. Türkiye genel seçimi sonucu ile ilgili tüm detaylar YSK tarafından açıklanır açıklanmaz sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Peki, 2023 İzmir Bergama seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Bergama seçim sonucu ve oy oranları güncel veriler...

İzmir Bergama seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bergama seçim sonucu ve oy oranları

2023 İZMİR BERGAMA SONUÇLARI VE OY ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İzmir Bergama seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ile araştırılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek.

Saat 18.00 itibarıyla YSK tarafından seçime ilişkin haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den itibaren ise bütün yayınlar serbest olacak. YSK'nın bu saati daha erkene alabilme ihtimali de bulunuyor.

İzmir Bergama Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Bergama Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak da adayların ve partilerin ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İzmir Bergama seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bergama seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR BERGAMA SEÇİM SONUÇLARI 2018

2022 yılı verilerine göre, İzmir 2. Seçim bölgesinde yer alan Bergama ilçesinin nüfusu 105.754'tür.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Bergama seçmen sayısı 80.413 olurken katılım oranı %91,19 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 73.331 olurken toplam geçerli oy sayısı 71.415 olarak belirlendi.

İzmir Bergama seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bergama seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR BERGAMA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Muharrem İnce: %44.98

Recep Tayyip Erdoğan: %43.02

Meral Akşener: %8.98

Selahattin Demirtaş: %2.20

Temel Karamollaoğlu: %0.56

Doğu Perinçek: %0.26

İzmir Bergama seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bergama seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR BERGAMA 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Millet İttifakı: %50.28

Cumhur İttifakı: %45.22

CHP: %37.73

AK Parti: %36.53

İYİ Parti: %11.68

MHP: %8.69

HDP: %3.93

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