İzmir Bergama seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bergama seçim sonucu ve oy oranları

2023 İZMİR BERGAMA SONUÇLARI VE OY ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İzmir Bergama seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ile araştırılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek.

Saat 18.00 itibarıyla YSK tarafından seçime ilişkin haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den itibaren ise bütün yayınlar serbest olacak. YSK'nın bu saati daha erkene alabilme ihtimali de bulunuyor.

İzmir Bergama Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Bergama Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak da adayların ve partilerin ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.