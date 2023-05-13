İzmir Bergama seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Bergama seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Bergama seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle gündemde yer alıyor. 13. Cumhurbaşkanının ve Meclis'te yer alacak 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları araştırılıyor. Oy pusulasında yer alan adaylar Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce oy oranı takip ediliyor. 2. Bölge İzmir Bergama seçim sonucu ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları belli oluyor. Peki, 2023 İzmir Bergama seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte detaylar...