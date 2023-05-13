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Haberler Fotohaber İzmir Karabağlar seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Karabağlar seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:06

İzmir Karabağlar seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Karabağlar seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Karabağlar seçim sonuçları 2023 son dakika verileriyle takip edilmeye başladı. ''Seçimi kim kazandı?'' sorusu Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranları ile yanıt bulacak. 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekilleri Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı ile belli olacak. Türkiye genel seçimi sonucu güncel verileri YSK açıklamasından hemen sonra sabah.com.tr üzerinden anlık olarak yayında olacak. Peki, 2023 İzmir Karabağlar seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Karabağlar seçim sonucu ve oy oranları son durum…

İzmir Karabağlar seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Karabağlar seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Karabağlar seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle gündemdeki yerini aldı. 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçimde 28. Dönem milletvekili koltuk sayıları da netleşiyor. Bu noktada İzmir Karabağlar seçim sonucu ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları araştırmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada, Muharrem İnce ikinci sırada, Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü sırada, Sinan Oğan ise dördüncü sırada yer aldı. Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı araştırmaları hız kazandı. Peki, 2023 İzmir Karabağlar seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, konu ile ilgili tüm detaylar...

İzmir Karabağlar seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Karabağlar seçim sonucu ve oy oranları

2023 İZMİR KARABAĞLAR SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İzmir Karabağlar Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Karabağlar Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak da adayların ve partilerin ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İzmir Karabağlar seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Karabağlar seçim sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

İzmir Karabağlar seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Karabağlar seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Karabağlar seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Karabağlar seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR KARABAĞLAR SEÇİM SONUÇLARI 2018

2022 yılı verilerine göre, İzmir 1. Seçim bölgesinde yer alan Karabağlar ilçesinin nüfusu 479.338'dir.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Karabağlar seçmen sayısı 361.124 olurken katılım oranı %88,63 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 320.054 olurken toplam geçerli oy sayısı 314.472 olarak belirlendi.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde İzmir Karabağlar'da Millet İttifakı adayı Muharrem İnce %48.99 ile en yüksek oyu aldı.

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan %36.95, Selahattin Demirtaş ise %7.88 oy aldı. 2018 İzmir Karabağlar seçim sonuçları şöyle;

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