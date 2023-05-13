İzmir Karabağlar seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İzmir Karabağlar seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Karabağlar seçim sonuçları 2023 son dakika verileriyle takip edilmeye başladı. ''Seçimi kim kazandı?'' sorusu Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranları ile yanıt bulacak. 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekilleri Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı ile belli olacak. Türkiye genel seçimi sonucu güncel verileri YSK açıklamasından hemen sonra sabah.com.tr üzerinden anlık olarak yayında olacak. Peki, 2023 İzmir Karabağlar seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Karabağlar seçim sonucu ve oy oranları son durum…