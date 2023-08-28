KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için gözler Başkan Erdoğan’da! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu hafta var mı, hangi gün yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gelişmelerinin istişare edildiği Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 21 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. Ağustos ayının son haftasına girilirken Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları gündemdeki yerini aldı. Yapılması halinde toplantıda emekliye ara zam, memur zammı, öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar satışı, evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Milyonlar Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, 2023 Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak, bu hafta var mı? İşte, detaylar…