KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için gözler Başkan Erdoğan’da! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu hafta var mı, hangi gün yapılacak?

BİR SONRAKİ KABİNE TOPLANTISI TARİHİ BELLİ Mİ?

Kabine Toplantısı, genellikle iki haftada bir gerçekleşiyor. Buna göre, bir sonraki toplantının 4 Eylül 2023 tarihinde yapılması bekleniyor.

Ancak toplantı tarihi ile ilgili olarak resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuya ilişkin açıklama gelir gelmez haberimizde yer verilecektir.