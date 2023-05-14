Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023 | Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Kahramanmaraş seçim sonuçları, özellikle bu ilde ikamet eden veya memleketi Maraş olan vatandaşlar tarafından inceleniyor. 2018 yılında 738 binin üzerinde seçmenin katılım gösterdiği genel seçimlerin ardından, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları araştırma konularının başında yer alıyor. Partilerin oy oranı ve adaylara ilişkin verilere ulaşabileceğiniz sabah.com.tr Kahramanmaraş seçim sonuçları sayfası üzerinden ilçe bazlı araştırma yaparak istatistiklere ulaşabilirsiniz. İşte 2023 seçim sonucu ve Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın oy oranları…