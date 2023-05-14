Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023 | Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili genel seçimleri için sona gelindi. 14 Mayıs akşamı sandıkların açılmasıyla beraber Kahramanmaraş seçim sonuçları sayfası güncellenecek ve anlık olarak Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları yenilenecek. Kahramanmaraş ve ilçelerinde en yüksek oy alan aday, 2023 seçim sonucu listesi aracılığıyla duyurulacak. Böylece genel seçimleri kim kazandı sorusu da bu sayfada cevap bulacak. Partilerin adayları ile oy oranı verileri sabah.com.tr'de! İşte Kahramanmaraş seçim sonuçları ekranı.