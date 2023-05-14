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Haberler Fotohaber Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023 | Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:14

Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023 | Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Kahramanmaraş seçim sonuçları, özellikle bu ilde ikamet eden veya memleketi Maraş olan vatandaşlar tarafından inceleniyor. 2018 yılında 738 binin üzerinde seçmenin katılım gösterdiği genel seçimlerin ardından, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları araştırma konularının başında yer alıyor. Partilerin oy oranı ve adaylara ilişkin verilere ulaşabileceğiniz sabah.com.tr Kahramanmaraş seçim sonuçları sayfası üzerinden ilçe bazlı araştırma yaparak istatistiklere ulaşabilirsiniz. İşte 2023 seçim sonucu ve Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın oy oranları…

Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023 | Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili genel seçimleri için sona gelindi. 14 Mayıs akşamı sandıkların açılmasıyla beraber Kahramanmaraş seçim sonuçları sayfası güncellenecek ve anlık olarak Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları yenilenecek. Kahramanmaraş ve ilçelerinde en yüksek oy alan aday, 2023 seçim sonucu listesi aracılığıyla duyurulacak. Böylece genel seçimleri kim kazandı sorusu da bu sayfada cevap bulacak. Partilerin adayları ile oy oranı verileri sabah.com.tr'de! İşte Kahramanmaraş seçim sonuçları ekranı.

Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023 | Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kahramanmaraş seçim sonuçları, akşam saatlerinde YSK tarafından yapılacak duyurularla birlikte sabah.com.tr seçim sonuçları ekranında görüntülenebilecek. Açılan her sandıkla birlikte sayfamızdaki veriler güncellenecek.

Kahramanmaraş seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan hemen sonra açıklanacak.

Kahramanmaraş Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023 | Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

2018 yılında düzenlenen genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta %74.2 oy oranı ile öne geçmişti. 738 bin 600'ün üzerinde seçmenin oy kullandığı ilde Muharrem İnce %14.9; Meral Akşener %8.5 oranında oy almıştı. 2018 Kahramanmaraş seçim sonuçları şöyle;

Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023 | Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

KAHRAMANMARAŞ 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - %74.2

MUHARREM İNCE - %14.9

MERAL AKŞENER - %8.5

SELAHATTİN DEMİRTAŞ - %1.2

TEMEL KARAMOLLAOĞLU - %1.1

DOĞU PERİNÇEK - %0.1

Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023 | Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

KAHRAMANMARAŞ 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %74.8

Millet İttifakı: %20.9

AK Parti: %58.5

MHP: %16.3

CHP: %9.8

İYİ Parti: %9.6

HDP: %3.8

Diğer: %2

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