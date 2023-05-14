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Haberler Fotohaber Malatya seçim sonuçları 2023| Malatya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:11

Malatya seçim sonuçları 2023| Malatya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Malatya seçim sonuçları ve partilerin oy oranları 2023 seçim sonuçları için araştırma yapanların gündeminde yer alıyor. 14 Mayıs akşamı saat 21:00 itibarıyla açıklanması beklenen genel seçim sonuçları öncesinde, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile partilerin oy oranları araştırılıyor. 2018 seçimlerinde ilk sırada %69.2 oyla Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı Malatya seçim sonuçları 2023 yılında anbean sabah.com.tr'den öğrenilecek. AK Parti CHP MHP İYİ Parti adayları ve oy oranı verileri için seçim sonucu sayfamızı anlık takip edebilirsiniz. 14 Mayıs akşamı seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı bu sayfada yer alacak. İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın adayları ile oy oranları.

Malatya seçim sonuçları 2023| Malatya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

2023 seçim sonuçları için araştırmaları hızlandıran vatandaşlar genel seçimleri kim kazandı sorusunun yanıtını inceliyor. Malatya seçim sonuçları ekranında ilçe ilçe Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları incelenirken 2018 seçimlerinde hangi partinin en yüksek oyu aldığı da merak ediliyor. 2023 genel seçim sonucu ekranı üzerinden cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının aldığı oy oranı verilerini görüntüleyebilirsiniz. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti adayları ve oy oranları listesi seçim akşamı sayfamızda yer alacak. İşte Malatya seçim sonuçları ekranı ve adaylara ilişkin istatistikler.

Malatya seçim sonuçları 2023| Malatya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

MALATYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Malatya seçim sonuçları, saat 21:00'de YSK'dan gelen ilk açıklamalarla birlikte sabah.com.tr seçim sonuçları ekranında yer alacak.

YSK konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' demişti. Açıklamaya göre 18.00 ile 21.00 saatleri arasında da YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak ve sandıklar açıldıkça seçim sonuçları yayınlanacak.

Malatya seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan hemen sonra açıklanacak.

Malatya Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Malatya seçim sonuçları 2023| Malatya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

2018 yılı genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da %69.2 oy oranı ile öne geçmişti. 555 bin seçmenin oy kullandığı il genelinde Muharrem İnce %22.9; Meral Akşener %4.4 oranında oy almıştı. 2018 Malatya seçim sonuçları şöyle;

Malatya seçim sonuçları 2023| Malatya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

MALATYA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - %69.2

MUHARREM İNCE - %22.9

MERAL AKŞENER - %4.4

SELAHATTİN DEMİRTAŞ - %2.2

TEMEL KARAMOLLAOĞLU - %1.1

DOĞU PERİNÇEK - %0.1

Malatya seçim sonuçları 2023| Malatya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

MALATYA 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %70

Millet İttifakı: %22.5

Ak Parti: %53.9

CHP: %16.7

MHP: %16.1

HDP: %7

İYİ PARTİ: %4.3

Diğer: %2

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