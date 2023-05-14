Malatya seçim sonuçları 2023| Malatya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

Malatya seçim sonuçları ve partilerin oy oranları 2023 seçim sonuçları için araştırma yapanların gündeminde yer alıyor. 14 Mayıs akşamı saat 21:00 itibarıyla açıklanması beklenen genel seçim sonuçları öncesinde, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ile partilerin oy oranları araştırılıyor. 2018 seçimlerinde ilk sırada %69.2 oyla Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı Malatya seçim sonuçları 2023 yılında anbean sabah.com.tr'den öğrenilecek. AK Parti CHP MHP İYİ Parti adayları ve oy oranı verileri için seçim sonucu sayfamızı anlık takip edebilirsiniz. 14 Mayıs akşamı seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı bu sayfada yer alacak. İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın adayları ile oy oranları.