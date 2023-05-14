Malatya seçim sonuçları 2023| Malatya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve canlı oy oranları

MALATYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Malatya seçim sonuçları, saat 21:00'de YSK'dan gelen ilk açıklamalarla birlikte sabah.com.tr seçim sonuçları ekranında yer alacak.

YSK konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' demişti. Açıklamaya göre 18.00 ile 21.00 saatleri arasında da YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak ve sandıklar açıldıkça seçim sonuçları yayınlanacak.

Malatya seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan hemen sonra açıklanacak.

Malatya Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.