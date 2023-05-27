Manisa seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Manisa seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE MANİSA'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye genel seçimler için sandığa gitti. İkamet adresi Manisa'da kayıtlı olan 1 milyondan fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri için oy verdi. YSK'nın açıkladığı verilere göre Manisa seçim sonuçları şöyle;

Başkan Erdoğan %47.15 oy oranıyla 468,849 seçmenin oyunu kazanarak en yüksek oy oranına sahip oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise %46.08 oy oranıyla 458,205 oy aldı. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %6.12 oy oranı ile 60,884 seçmenin oyunu kazandı. Seçimden birkaç gün önce adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce Manisa'da %0.65 oy oranıyla 6,501 seçmenin oyunu kazandı.