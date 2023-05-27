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Haberler Fotohaber Manisa seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Manisa seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:43

Manisa seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Manisa seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Manisa seçim sonuçları 2023 genel seçimleri için belirleyici rol oynuyor. 1 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı kentte hangi adayın yüzde kaç oy aldığını merak edenler, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları ne oldu, Cumhurbaşkanlığı Manisa seçim sonucu kim kazandı gibi sorularla araştırma yapıyor. 28 Mayıs akşamı YSK ikinci tur seçim sonuçları için yayın yasağını kaldırdığında Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları anbean sayfamızda yer alacak. İşte Manisa seçim sonuçları ekranı ile canlı veriler!

Manisa seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Manisa seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Manisa seçim sonuçları ekranı ile Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları canlı verilerle yayınlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kaldığı genel seçim sonucu 28 Mayıs akşamı belli olacak. YSK'nın verileri açıklamasıyla birlikte oy sonuçları sayfamızda vatandaşların bilgisine sunulacak. 2023 genel seçim sonucu ve oy oranları verileri için Manisa seçim sonuçları ekranı haberin devamında.

Manisa seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Manisa seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2.tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte sabah.com.tr'de yayınlanacak. YSK'nın duyurusunun ardından Manisa seçim sonuçları sayfasından il genelinde adayların oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Manisa Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Manisa seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Manisa seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE MANİSA'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye genel seçimler için sandığa gitti. İkamet adresi Manisa'da kayıtlı olan 1 milyondan fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri için oy verdi. YSK'nın açıkladığı verilere göre Manisa seçim sonuçları şöyle;

Başkan Erdoğan %47.15 oy oranıyla 468,849 seçmenin oyunu kazanarak en yüksek oy oranına sahip oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise %46.08 oy oranıyla 458,205 oy aldı. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %6.12 oy oranı ile 60,884 seçmenin oyunu kazandı. Seçimden birkaç gün önce adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce Manisa'da %0.65 oy oranıyla 6,501 seçmenin oyunu kazandı.

Manisa seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Manisa seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE MANİSA'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

AK Parti: %31.79

CHP: %29.46

MHP: %14.12

İYİ Parti: %11.06

Yeniden Refah Partisi: %1.56

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Manisa seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Manisa seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yalnızca Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak. İşte 2. Tur oy pusulası;

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