Manisa seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Manisa seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Manisa seçim sonuçları 2023 genel seçimleri için belirleyici rol oynuyor. 1 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı kentte hangi adayın yüzde kaç oy aldığını merak edenler, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları ne oldu, Cumhurbaşkanlığı Manisa seçim sonucu kim kazandı gibi sorularla araştırma yapıyor. 28 Mayıs akşamı YSK ikinci tur seçim sonuçları için yayın yasağını kaldırdığında Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları anbean sayfamızda yer alacak. İşte Manisa seçim sonuçları ekranı ile canlı veriler!