Mersin seçim sonuçları 2023: Mersin seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanı oy oranları canlı ve anlık veriler

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI CANLI VERİLER

08.00 ile 17.00 saatleri arasında tamamlanacak oy verme işlemleri ardından seçim sonuçları 81 ilde eş zamanlı takip ediliyor.

İl ve ilçe merkezlerinde araştırmalar başladı.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Mersin seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.