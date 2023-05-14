Mersin seçim sonuçları 2023: Mersin seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanı oy oranları canlı ve anlık veriler

Mersin seçim sonuçları 2023 araştırmaları başladı. Türkiye Genel Seçimleri kapsamında 28. Dönem milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı belirleniyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları araştırılıyor. YSK tarafından paylaşılacak detaylı sonuçlar sonrası Mersin seçim sonucu yanı sıra 81 ilin verisi ile "seçimi kim kazandı" sorusu yanıt bulacak. Adaylarla birlikte AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranı listeleri ile milletvekilleri de belli oluyor. İşte, Mersin seçim sonuçları 2023 son durum…