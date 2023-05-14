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Haberler Fotohaber Mersin seçim sonuçları 2023: Mersin seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanı oy oranları canlı ve anlık veriler
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:10

Mersin seçim sonuçları 2023: Mersin seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanı oy oranları canlı ve anlık veriler

Mersin seçim sonuçları 2023 araştırmaları başladı. Türkiye Genel Seçimleri kapsamında 28. Dönem milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı belirleniyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları araştırılıyor. YSK tarafından paylaşılacak detaylı sonuçlar sonrası Mersin seçim sonucu yanı sıra 81 ilin verisi ile "seçimi kim kazandı" sorusu yanıt bulacak. Adaylarla birlikte AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranı listeleri ile milletvekilleri de belli oluyor. İşte, Mersin seçim sonuçları 2023 son durum…

Mersin seçim sonuçları 2023: Mersin seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanı oy oranları canlı ve anlık veriler

Mersin oy oranları haritası siyasi partilerin renkleriyle birlikte takip ediliyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı için heyecanlı bekleyiş başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar sandık başında oy kullanan seçmen sonuçları aynı heyecanla bekliyor. Mersin seçim sonuçları 2023 ilçe ilçe araştırılmaya başladı. Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçim sonucu tüm Türkiye'den alınacak veriler ile belirleniyor. Peki, Mersin seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti oranları...

Mersin seçim sonuçları 2023: Mersin seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanı oy oranları canlı ve anlık veriler

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI CANLI VERİLER

08.00 ile 17.00 saatleri arasında tamamlanacak oy verme işlemleri ardından seçim sonuçları 81 ilde eş zamanlı takip ediliyor.

İl ve ilçe merkezlerinde araştırmalar başladı.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Mersin seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Mersin seçim sonuçları 2023: Mersin seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanı oy oranları canlı ve anlık veriler

Mersin seçim sonuçları 2023: Mersin seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanı oy oranları canlı ve anlık veriler

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023 VE MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Adayları 2023:

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Sinan Oğan

Mersin seçim sonuçları 2023: Mersin seçim sonucu Milletvekili ve Cumhurbaşkanı oy oranları canlı ve anlık veriler

Mersin Milletvekili Aday Listesi 2023

AK Parti Mersin milletvekili adayları:

1.NUREDDİN NEBATİ

2. ALİ KIRATLI

3. HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ

4. FARUK DİNÇ

5. MEHMET AKDOĞAN

6. ALİ İHSAN GÖK

7. SERKAN TANRIKULU

8. HAKKI MENİZ

9. FATİH DÖLEK

10. MUSTAFA ERİM

11. FİRDEVS AKTÜRK

12. HALİT PEKDURAN

13. SEÇKİN TAŞ

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