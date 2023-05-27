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Haberler Fotohaber Muğla seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Muğla seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:49

Muğla seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Muğla seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Muğla seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirleyici rol oynuyor. Bu ilde hangi adayın ne kadar oy aldığını merak eden ve seçim sonuçlarını anbean takip eden Muğlalılar, Muğla seçim sonuçları ve oy oranları ne oldu, kim kazandı gibi sorularla güncel rakamları inceliyor. YSK'nın 28 Mayıs akşamı yayın yasağını kaldırmasının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları anlık olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda yer alacak. İşte Muğla seçim sonuçları ekranı ile 2. Tur canlı oranlar!

Muğla seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Muğla seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Muğla seçim sonuçları ekranı, 28 Mayıs akşamı seçim yasağının kalkmasıyla birlikte güncellenecek. Türkiye genel seçim sonuçları için araştırma yapan vatandaşlar, bu ilde hangi adayın yüzde kaç oy aldığını öğrenmek için Muğla Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ekranını inceliyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için canlı verilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları ve 2. tur genel seçim sonuçları 28 Mayıs akşamı belli olacak. 2023 genel seçim sonucu ve ikinci tur oy oranları verileri, YSK'nın güncel açıklamaları ışığında Muğla seçim sonuçları ekranında.

Muğla seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Muğla seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Saat 17:00'ye kadar sürecek olan oy kullanma işlemlerinin ardından 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları; 28 Mayıs akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte sabah.com.tr'de yayınlanacak. YSK'nın duyurusunun ardından Muğla seçim sonuçları sayfasından il genelinde adayların oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Muğla Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Muğla seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Muğla seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE MUĞLA'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için 64 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan %49.52, Kemal Kılıçdaroğlu ise %44.88 oranında oya ulaştı. %50+1'lik oy çokluğunun sağlanamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.

YSK'nın açıkladığı verilere göre Muğla seçim sonuçları şöyle;

Başkan Erdoğan %31.66 oy oranıyla 225,948 seçmenin oyunu kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu %62.9 oranıyla 448,925 oy alırken Sinan Oğan ise Muğla'da %4.77 oy oranı ile 34,037 seçmenin oyunu kazandı. Seçime birkaç gün kala adaylıktan çekildiğini duyuran Muharrem İnce Muğla'da %0.67 oy oranıyla 4,767 seçmenin oyunu kazandı.

Muğla seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Muğla seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE MUĞLA'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

CHP: %37.59

AK Parti: %24.50

İYİ Parti: %17.04

MHP: %6.26

Yeniden Refah Partisi: %0.63

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Muğla seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Muğla seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

MUĞLA İLÇELERİ

Menteşe (Merkez ilçe)

Bodrum

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Datça

Fethiye

Kavaklıdere

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Milas

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