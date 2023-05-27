Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:49

Muğla seçim sonuçları 2023: YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Muğla seçim sonucu ve oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Muğla seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirleyici rol oynuyor. Bu ilde hangi adayın ne kadar oy aldığını merak eden ve seçim sonuçlarını anbean takip eden Muğlalılar, Muğla seçim sonuçları ve oy oranları ne oldu, kim kazandı gibi sorularla güncel rakamları inceliyor. YSK'nın 28 Mayıs akşamı yayın yasağını kaldırmasının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları anlık olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda yer alacak. İşte Muğla seçim sonuçları ekranı ile 2. Tur canlı oranlar!