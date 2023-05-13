Niksar seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat Niksar seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Niksar seçim sonuçları ve oy oranları vatandaşlar tarafından yanıt aramakta. Niksar seçim sonucu Tokat'ta çıkacak milletvekili sayılarını belirlerken; Ak Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin oy oranları ve çıkaracağı milletvekilleri bu sebeple araştırılacak. Öte yandan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nden Muharrem İnce, Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'ndan Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar "Niksar seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Niksar seçim sonucu ve oy oranları 2023