Giriş Tarihi: 10.06.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 09:14

Öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç? Öğrencilere müjde! ÖTV ve KDV’siz üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, nasıl alınır?

Öğrencilere vergisiz telefon şartları ve fiyatı gündemdeki yerini koruyor. AK Parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konu hakkında müjdeli haberi vermişti. 28 Mayıs seçimleri kazanılmasıyla birlikte öğrenciler, "Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Satışlar başladığı takdirde akıllı telefonlarda Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV vergileri çıkarttırılacak. Peki, öğrencilere vergisiz telefon yaş sınırı kaç, şartları neler, kimler alabilir? İşte konu hakkında detaylar