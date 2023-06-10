Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç? Öğrencilere müjde! ÖTV ve KDV’siz üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 10.06.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 09:14

Öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç? Öğrencilere müjde! ÖTV ve KDV’siz üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, nasıl alınır?

Öğrencilere vergisiz telefon şartları ve fiyatı gündemdeki yerini koruyor. AK Parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konu hakkında müjdeli haberi vermişti. 28 Mayıs seçimleri kazanılmasıyla birlikte öğrenciler, "Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Satışlar başladığı takdirde akıllı telefonlarda Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV vergileri çıkarttırılacak. Peki, öğrencilere vergisiz telefon yaş sınırı kaç, şartları neler, kimler alabilir? İşte konu hakkında detaylar

Öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç? Öğrencilere müjde! ÖTV ve KDV’siz üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, nasıl alınır?

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç, satışı başladı mı soruları yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyada öğrencilerin ilk alacakları telefon için vergi muafiyeti getireceği açıklanmasıyla birlikte bekleyiş başladı. İşte üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı hakkında detaylar

Öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç? Öğrencilere müjde! ÖTV ve KDV’siz üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, nasıl alınır?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Konuyla ilgili düzenlemenin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç? Öğrencilere müjde! ÖTV ve KDV’siz üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç? Öğrencilere müjde! ÖTV ve KDV’siz üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, nasıl alınır?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç? Öğrencilere müjde! ÖTV ve KDV’siz üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, nasıl alınır?

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

SON DAKİKA