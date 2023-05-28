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Haberler Fotohaber 2. TURDA Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı? YSK Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan oy oranı/sayısı
Giriş Tarihi: 28.05.2023 19:40 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 19:40

2. TURDA Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı? YSK Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan oy oranı/sayısı

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı sorusu yanıt arıyor. 28 Mayıs 2023 günü ikinci tur için yeniden sandık başına giden seçmen adayların oy oranları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. YSK canlı verileri takip edilirken Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan oy oranı son dakika yayında. 13. Cumhurbaşkanı olmak için yeniden adaylığını koyan aday, ilk turu kazanmıştı. Peki, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan kaç ol aldı, oy sayısı kaç? İşte, güncel veriler…

2. TURDA Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı? YSK Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan oy oranı/sayısı

Recep Tayyip Erdoğan oy sayısı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında önde görülüyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından aktarılan adayların oy sonuçları ile 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Ak Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah'ın bulunduğu Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı sorusu ikinci tur için araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları canlı yayın ile takip edilirken adayların oyları netleşmeye başladı. İşte, 28 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan oy oranı

2. TURDA Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı? YSK Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan oy oranı/sayısı

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI ADAYLARIN OY ORANLARI

YSK son dakika verileri tabloya yansımaya devam ediyor:

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2. TURDA Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı? YSK Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan oy oranı/sayısı

İLK TURDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN KAÇ OY ALDI?

14 Mayıs günü yapılan Türkiye Genel Seçimde halihazırda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan 27.133.837 oy ile %49.52 oy oranına ulaştı ve ilk turu önde tamamladı.

Kendisinden sonraki aday Kemal Kılıçdaroğlu, 24.594.932 oyla %44.88 oy oranı ile ilk turu tamamladı.

2. TURDA Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı? YSK Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan oy oranı/sayısı

Seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak il ve ilçe özelinde adayların oy oranlarına anlık ve canlı verilerle ulaşabilirsiniz

Recep Tayyip Erdoğan oy oranı 2023 linkine tıklayarak Cumhur İttifakı adayının oy sayısına güncel verilerle ulaşabilirsiniz.

2. TURDA Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı? YSK Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan oy oranı/sayısı

CUMHUR İTTİFAKI SEÇİMİ ÖNDE TAMAMLADI!

28. Dönem milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanını belirleyen Türkiye Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı etabı ikinci tura kalırken milletvekillerini belirleyen partilerin oy oranlarına göre Cumhur İttifakı Türkiye genelinde seçimden kazanan olarak çıktı.

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