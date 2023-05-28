2. TURDA Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı? YSK Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan oy oranı/sayısı

İLK TURDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN KAÇ OY ALDI?

14 Mayıs günü yapılan Türkiye Genel Seçimde halihazırda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan 27.133.837 oy ile %49.52 oy oranına ulaştı ve ilk turu önde tamamladı.

Kendisinden sonraki aday Kemal Kılıçdaroğlu, 24.594.932 oyla %44.88 oy oranı ile ilk turu tamamladı.