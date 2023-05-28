2. TURDA Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı? YSK Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan oy oranı/sayısı

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı sorusu yanıt arıyor. 28 Mayıs 2023 günü ikinci tur için yeniden sandık başına giden seçmen adayların oy oranları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. YSK canlı verileri takip edilirken Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan oy oranı son dakika yayında. 13. Cumhurbaşkanı olmak için yeniden adaylığını koyan aday, ilk turu kazanmıştı. Peki, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan kaç ol aldı, oy sayısı kaç? İşte, güncel veriler…