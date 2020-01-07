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  • Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı! Yolcular böyle tahliye edildi

'de uçak pistten çıktı! Yolcular böyle tahliye edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti.

Giriş Tarihi: 07.01.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 12:47
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı! Yolcular böyle tahliye edildi

Sharjah - İstanbul seferini yapan Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Olay sırasında yaralanan olmadı.

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı! Yolcular böyle tahliye edildi

Pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti. Görüntülerde çamura saplanan uçaktan inen yolcular uzaklaşırken itfaiyenin uçağın yanına hızla geldiği görülüyor.

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Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı! Yolcular böyle tahliye edildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcularının yaşadığı panik anı görüntüleri ortaya çıktı!

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı! Yolcular böyle tahliye edildi
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Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı! Yolcular böyle tahliye edildi
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı! Yolcular böyle tahliye edildi
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı! Yolcular böyle tahliye edildi
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