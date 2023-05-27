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Haberler Fotohaber Seçim günü kafeler, restoranlar, AVM'ler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü (yarın) kafeler, restoranlar ve AVM'ler çalışıyor mu, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 12:03

Seçim günü kafeler, restoranlar, AVM'ler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü (yarın) kafeler, restoranlar ve AVM'ler çalışıyor mu, kapalı mı?

28 Mayıs seçim günü kafe, restoran ve AVM çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İlk turda salt çoğunluğun sağlanamadığı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. 2. Tur seçim yasakları 28 Mayıs sabahı saat 06.00 itibarıyla başlayacak. Bu noktada seçim günü AVM çalışma saatleri ile kafe ve restoran açılış kapanış saatleri merak konusu oldu. Peki, Seçim günü kafeler, restoranlar, AVM'ler açık mı, saat kaça kadar açık? 28 Mayıs Pazar seçim günü (yarın) kafeler, restoranlar ve alışveriş merkezleri çalışıyor mu, kapalı mı, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, yanıtı...

Seçim günü kafeler, restoranlar, AVM’ler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü yarın kafeler, restoranlar ve AVM’ler çalışıyor mu, kapalı mı?

2. tur seçim yasakları 28 Mayıs Pazar sabahı saat 6.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Oy verme işleminin ardından rutin hayatına kaldığı yerden devam edecek olan vatandaşlar yasak kapsamı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada Pazar gününü değerlendirmek isteyenler seçim günü kafeler, restoranlar, AVM'ler açık mı kapalı mı sorularına yanıt aramaya başladı. AVM çalışma saatleri ile kafe ve restoran açılış kapanış saatleri sorgulanıyor. Peki, 28 Mayıs Pazar seçim günü (yarın) kafeler, restoranlar, AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte, konu hakkında detaylı bilgiler…

Seçim günü kafeler, restoranlar, AVM’ler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü yarın kafeler, restoranlar ve AVM’ler çalışıyor mu, kapalı mı?

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.

Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

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Seçim günü kafeler, restoranlar, AVM’ler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü yarın kafeler, restoranlar ve AVM’ler çalışıyor mu, kapalı mı?

28 MAYIS PAZAR SEÇİM GÜNÜ KAFELER, RESTORANLAR, AVM'LER AÇIK MI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs Pazar günü uygulanacak yasaklar listesi belli oldu.

- Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

- Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

- Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

- Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

- Seçim günü düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Seçim günü kafeler, restoranlar, AVM’ler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü yarın kafeler, restoranlar ve AVM’ler çalışıyor mu, kapalı mı?

- YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

- Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

- Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

- Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Seçim günü kafeler, restoranlar, AVM’ler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü yarın kafeler, restoranlar ve AVM’ler çalışıyor mu, kapalı mı?

KAFE, RESTORAN VE AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

AVM'ler saat 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Kafe ve restoran çalışma saatleri ise değişkenlik göstermektedir.

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