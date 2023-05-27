Giriş Tarihi: 27.05.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 12:03

Seçim günü kafeler, restoranlar, AVM'ler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü (yarın) kafeler, restoranlar ve AVM'ler çalışıyor mu, kapalı mı?

28 Mayıs seçim günü kafe, restoran ve AVM çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İlk turda salt çoğunluğun sağlanamadığı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. 2. Tur seçim yasakları 28 Mayıs sabahı saat 06.00 itibarıyla başlayacak. Bu noktada seçim günü AVM çalışma saatleri ile kafe ve restoran açılış kapanış saatleri merak konusu oldu. Peki, Seçim günü kafeler, restoranlar, AVM'ler açık mı, saat kaça kadar açık? 28 Mayıs Pazar seçim günü (yarın) kafeler, restoranlar ve alışveriş merkezleri çalışıyor mu, kapalı mı, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, yanıtı...