Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:23

Sinop seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri 2023 Sinop seçim sonucu ne zaman açıklanacak 2023, Sinop'ta kim önde?

Sinop seçim sonuçları 2023 ve partilerin oy oranları vatandaşların gündemindeki yerini alacak. Toplamda 2 milletvekilinin çıktığı seçim bölgesinde geçtiğimiz yıl Ak Parti ve CHP milletvekillerini Meclis'e çıkarmıştı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyların %61.18 oranını toplarken, arkasından CHP'nin adayı Muharrem İnce %28.53 ile takip etti. Sinop seçim sonucu üzerinden MHP, İyi Parti, Ak Parti ve CHP'nin oy oranları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Sinop seçimlerini kim kazandı? İşte 2023 Sinop seçim sonuçları ve oy oranları