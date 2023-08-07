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Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:43

Son dakika: Kocaeli’de patlama mı oldu? ! Kocaeli’de patlama nerede oldu, sebebi ne, ölü ve yaralı var mı?

Son dakika haberi… Kocaeli'de patlama oldu. Derince limanı yakınlarındaki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayın ardından paniğe kapılan şehrin sakinleri arama motorlarına yöneldi. Bu noktada ''Kocaeli'de patlama mı oldu, nerede, patlamanın sebebi ne?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Olay ile ilgili olarak Derince Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi. Peki, Kocaeli'de patlama mı oldu, nedeni ne, ölü ve yaralı var mı? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Kocaeli’de korkutan patlama! Kocaeli’de patlama mı oldu, nerede, sebebi ne, ölü ve yaralı var mı?

Gelen son dakika haberine göre, Kocaeli'de korkutan bir patlama oldu. Derince limanı yakınlarında meydana gelen patlama sesini duyan vatandaşlar, arama motorları üzerinden patlamanın sebebini araştırmaya başladı. Bu noktada ''Kocaeli'de patlama mı oldu, nerede, patlamanın nedeni ne?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Patlamanın Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda meydana geldiği öğrenildi. Peki, Kocaeli'de patlama neden oldu, ölü ve yaralı var mı? Konu ile ilgili ilk açıklama Derince Belediye Başkanı'ndan geldi! İşte, detaylı bilgiler…

SON DAKİKA: Kocaeli’de korkutan patlama! Kocaeli’de patlama mı oldu, nerede, sebebi ne, ölü ve yaralı var mı?

SON DAKİKA: KOCAELİ'DE PATLAMA!

Son dakika haberleri: Kocaeli'de Derince limanı yakınlarında faaliyet gösteren Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda patlama meydana geldi.

Son Dakika: Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video

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SON DAKİKA: Kocaeli’de korkutan patlama! Kocaeli’de patlama mı oldu, nerede, sebebi ne, ölü ve yaralı var mı?

KOCAELİ'DE PATLAMA MI OLDU, NEDENİ NE, ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

İlk belirlemelere göre patlama nedeniyle 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, patlamanın şiddetiyle oluşan basınçtan ötürü Derince'de bazı binalarda dairelerin camlarının patladığı belirtildi.

Patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma devam ediyor.

SON DAKİKA: Kocaeli’de korkutan patlama! Kocaeli’de patlama mı oldu, nerede, sebebi ne, ölü ve yaralı var mı?

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Yarım saat önce patlama oldu. Biz de deprem oldu diye düşündük. Olay yerindeyiz. Şu anda yaralıları hastaneye ulaştırıyoruz. İncelemeler yapılıyor. Yaralı 3-4 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Arkadaşlar inceledikten sonra bilgilendirme yapacağız."

SON DAKİKA: Kocaeli’de korkutan patlama! Kocaeli’de patlama mı oldu, nerede, sebebi ne, ölü ve yaralı var mı?

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, Derince'de TMO'ya ait siloda meydana gelen patlama, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İşte o görüntüler:

Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama! İşte TMO silosundaki patlama anının görüntüsü... | Video

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