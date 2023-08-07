Son dakika: Kocaeli’de patlama mı oldu? ! Kocaeli’de patlama nerede oldu, sebebi ne, ölü ve yaralı var mı?

Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:43

Son dakika haberi… Kocaeli'de patlama oldu. Derince limanı yakınlarındaki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayın ardından paniğe kapılan şehrin sakinleri arama motorlarına yöneldi. Bu noktada ''Kocaeli'de patlama mı oldu, nerede, patlamanın sebebi ne?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Olay ile ilgili olarak Derince Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi. Peki, Kocaeli'de patlama mı oldu, nedeni ne, ölü ve yaralı var mı? İşte son dakika haberinin detayları...