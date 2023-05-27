Tunceli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Tunceli seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gidenler 2023 Tunceli seçim sonuçları araştırması yapıyor. 60 milyondan fazla seçmen 28 Mayıs Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandığa gitti ve oyunu kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oy pusulasında ilk turda en fazla oy alan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yer alırken Tunceli'de yaşayan vatandaşlar Tunceli cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları açıklandı mı, Tunceli seçimi kim kazandı merak ediyor. YSK tarafından paylaşılan canlı seçim sonuçları anbean sabah.com.tr üzerinden duyuruluyor. İşte, Tunceli cumhurbaşkanlığı oy sonuçları...