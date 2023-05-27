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Haberler Fotohaber Tunceli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Tunceli seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 15:22

Tunceli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Tunceli seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gidenler 2023 Tunceli seçim sonuçları araştırması yapıyor. 60 milyondan fazla seçmen 28 Mayıs Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandığa gitti ve oyunu kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oy pusulasında ilk turda en fazla oy alan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yer alırken Tunceli'de yaşayan vatandaşlar Tunceli cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları açıklandı mı, Tunceli seçimi kim kazandı merak ediyor. YSK tarafından paylaşılan canlı seçim sonuçları anbean sabah.com.tr üzerinden duyuruluyor. İşte, Tunceli cumhurbaşkanlığı oy sonuçları...

Tunceli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Tunceli seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Tunceli ikinci tur seçim sonuçları 28 Mayıs sandığa giden seçmen tarafından merak ediliyor. Canlı açılan sandık oranları ve oy sonuçları YSK üzerinden anbean kamuoyu ile paylaşılıyor. Cumhurbaşkanı seçimi için sabah 08.00 itibariyle sandığa giden seçmen kendisini temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü bastı, şimdi ekran başında seçim sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, Tunceli ikinci tur seçim sonuçları açıklandı mı? İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu arasından seçimi kim kazandı? İşte, Tunceli oy sonuçları 2023...

Tunceli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Tunceli seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılan birinci tur seçimlerinde yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmış açılan sandık sayısı ve oy sonuçları o saatten sonra anbean açıklanmıştı. Bu seçimde de YSK tarafından gelen açıklama sonrası sonuçlar canlı olarak takip ediliyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Tunceli seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Tunceli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Tunceli seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE TUNCELİ'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi için yurt içi ve yurt dışı 64 milyon 113 bin 941 seçmen sandık başına gitmişti.14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy pusulasında yer almış, seçmenler kendisini temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basmıştı. Tunceli ilk tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları şöyle;

Kemal Kılıçdaroğlu: 80,26

Recep Tayyip Erdoğan: %16,02

Sinan Oğan: %3,41

Muharrem İnce: %0,13

Tunceli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Tunceli seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE TUNCELİ'DE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Emek ve Özgürlük İttifakı: %42,79

Millet İttifakı: %34,26

Cumhur İttifakı: %20,11

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %1,6

Ata İttifakı: %0,11

Yeşil Sol Partisi: %42,79

CHP: %32

AK Parti: %13,22

İYİ Parti: %2,26

MHP: 5,6

İYİ Parti: %2,26

Tunceli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Tunceli seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

TUNCELİ İLÇELERİ

Tunceli'de toplam olarak sekiz ilçe bulunur. Tunceli'nin ilçeleri sırası ile Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür, Tunceli şeklindedir.

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