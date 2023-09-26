MARKA VE MODELE GÖRE VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI 2023 | Üniversite öğrencilerine ÖTV’siz vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL olacak, başvurular ne zaman?

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI: VERGİSİZ TELEFON MARKALARI VE MODELLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu vergisiz telefon markalar ve modeller hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacağını dile getirdi:

"ÖTV ve KDV'siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak."