MARKA VE MODELE GÖRE VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI 2023 | Üniversite öğrencilerine ÖTV’siz vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL olacak, başvurular ne zaman?

Vergisiz telefon fiyatları, markaları, modelleri gündemdeki yerini aldı. Sıradaki Kabine Toplantısı kararları arasında yer alması beklenen çalışma milyonlarca öğrencinin gündeminde. KDV'siz ve ÖTV'siz telefon için geri sayım başladı. ''2023 Vergisiz cep telefonu şartları neler, kimler alabilir, nasıl alınır?'' soruları yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen projede sonuca adım adım varılıyor. Vergisiz bilgisayar ve telefon çalışmasının yanı sıra 10 GB internet de öğrenciler ile buluşturulacak. Peki, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman çıkacak, başvuru nereden yapılacak, hangi telefonlar vergisiz satışa çıkacak? İşte, son dakika gelişmeleri…