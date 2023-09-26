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Haberler Fotohaber MARKA VE MODELE GÖRE VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI 2023 | Üniversite öğrencilerine ÖTV'siz vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL olacak, başvurular ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.09.2023 01:47 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 15:11

MARKA VE MODELE GÖRE VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI 2023 | Üniversite öğrencilerine ÖTV'siz vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL olacak, başvurular ne zaman?

Vergisiz telefon fiyatları, markaları, modelleri gündemdeki yerini aldı. Sıradaki Kabine Toplantısı kararları arasında yer alması beklenen çalışma milyonlarca öğrencinin gündeminde. KDV'siz ve ÖTV'siz telefon için geri sayım başladı. ''2023 Vergisiz cep telefonu şartları neler, kimler alabilir, nasıl alınır?'' soruları yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen projede sonuca adım adım varılıyor. Vergisiz bilgisayar ve telefon çalışmasının yanı sıra 10 GB internet de öğrenciler ile buluşturulacak. Peki, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman çıkacak, başvuru nereden yapılacak, hangi telefonlar vergisiz satışa çıkacak? İşte, son dakika gelişmeleri…

MARKA VE MODELE GÖRE VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI 2023 | Üniversite öğrencilerine ÖTV’siz vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL olacak, başvurular ne zaman?

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı ne zaman sorusu yanıt arıyor. ''Taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik.'' diyen Başkan Erdoğan sıradaki Kabine Toplantısı ile projenin detaylarının aktarılacağı yönünde açıklamalarda bulundu. KDV ve ÖTV'siz vergisiz cep telefonu markaları ve modelleri araştırılıyor. Hangi telefondan vergi alınmayacak sorusu gündemde. Peki, 2023 vergisiz telefon fiyatları ne kadar, şartları neler, kimler alabilir? İşte, detaylar…

MARKA VE MODELE GÖRE VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI 2023 | Üniversite öğrencilerine ÖTV’siz vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL olacak, başvurular ne zaman?

VERGİSİZ TELEFON BAŞVURU İŞLEMLERİ KABİNE TOPLANTISI ARDINDAN BEKLENİYOR!

25 Eylül Pazartesi günü yapılması beklenen Kabine toplantısı ile üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar projesinin aktarılması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın aktardığına göre sıradaki toplantıda detaylar paylaşılacak:

''Yüksek öğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve ilgili bakanlarımızı Kabinemize sundukları çalışmayı tekemmül ettirmeleri konusunda talimatlandırdık.

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MARKA VE MODELE GÖRE VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI 2023 | Üniversite öğrencilerine ÖTV’siz vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL olacak, başvurular ne zaman?

Nihai çalışmaya göre, bir sonraki toplantımızda her iki konu ile ilgil detayları gençlerimizle paylaşacağız. Aile ve gençlik bankası ile evlenecek geçlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizdedir.

Milletimize meydanlarda verdiğimiz sözlerin ülkemizin ve küresel ekonominin şartların da göz önünde bulundurarak hayata geçiriyoruz.''

MARKA VE MODELE GÖRE VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI 2023 | Üniversite öğrencilerine ÖTV’siz vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL olacak, başvurular ne zaman?

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI: VERGİSİZ TELEFON MARKALARI VE MODELLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu vergisiz telefon markalar ve modeller hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacağını dile getirdi:

"ÖTV ve KDV'siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak."

MARKA VE MODELE GÖRE VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI 2023 | Üniversite öğrencilerine ÖTV’siz vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL olacak, başvurular ne zaman?

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA! ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vergisiz telefon kampanyası ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuya ilişkin açıklama geldi:

Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek'e, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığı soruldu.

Bakan Mehmet Şimşek, ''Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar için çalışma var ama detay paylaşamam.'' dedi.

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